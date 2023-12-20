Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, verginin sadece devletin gelir kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Vergi, devletin devamlılığı ve toplumsal ilerleme için karşılıksız yerine getirilmesi gereken bir ödev olarak algılanmalı." dedi.

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı: Vergi Devletin Devamlılığı ve Toplumsal İlerleme İçin Bir Ödev Olarak Algılanmalı

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, verginin sadece devletin gelir kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Vergi, devletin devamlılığı ve toplumsal ilerleme için karşılıksız yerine getirilmesi gereken bir ödev olarak algılanmalı." dedi.

VMD tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezinde "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Türk Vergi Sisteminde Güncel Gelişmeler" başlıklı panel düzenledi. Etkinlikte hem 100 yıllık dönemde vergilere ilişkin atılan adımlar hem de son dönemde yapılan düzenlemeler masaya yatırıldı.

Olcay, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türk vergi sistemindeki güncel değişikliklerin yansımalarını değerlendirmek üzere etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Düzenlemelerin gerek mevzuatta gerekse toplumsal alandaki muhtemel etkilerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Olcay, "Günümüz ekonomik koşullarında devletimiz ve milletimiz için ödenmesi gereken verginin doğruluğunu ve yetim hakkını koruyarak vergi adaletini sağlamak adına gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin artarak sürmesini temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Türkiye Yüzyılı"na girildiğini anımsatan Olcay, vergi müfettişlerinin gerek mesleki gerekse ekonomik birtakım beklentilerinin bu süreçte çözüme kavuşturulmasını beklediklerini bildirdi.

Olcay, verginin devletin gelir kaynağı olarak görüldüğünde vatandaşlar için adalet, güven, sorumluluk ve görev kavramlarını akla getirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Vergi aynı zamanda devamlılık arz eden kamu hizmetleri anlamına gelmektedir. Dolayısıyla devletin devamlılığı ve toplumsal ilerleme için karşılıksız yerine getirilmesi gereken bir ödev olarak algılanmalıdır."

Vergide dijitalleşme ve yapay zeka da ele alındı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, teori ve uygulamayı bir araya getirmesi bakımından fakülte olarak etkinliği çok önemsediklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç de vergi uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Etkinlikte akademisyenler ve uzmanlar çeşitli konularda sunum yaptı.

Bu kapsamda ilk oturumda "Türk Vergi Sistemi: 1923-1950 Yıllarıyla Günümüz Karşılaştırılması" ele alınan başlıklardan biri oldu. Geçmiş dönem uygulamaları ile bu dönem vergilerinin analizi yapıldı. "Vergilendirme Süreçlerinde Dijitalleşme", "Uluslararası Vergi Gelişmeleri" ve "Yapay Zeka ve Vergilendirme Süreci" başlıklı sunumlarda da vergi sistemleri ve denetimlerinde gelişen teknolojilerin katkıları değerlendirildi.

İkinci oturumda "Karbon Vergisi ve AB Sınırında Karbon Düzenleme Mekanizması", "Blockchain ve Dijital Varlıkların Vergilemedeki Konumu", "Transfer Fiyatlandırması Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar" ve "Sosyal Medya Gelirlerinin Vergilendirilmesi" konularında sunumlar yapılarak güncel gelişmeler masaya yatırıldı.