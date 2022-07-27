Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluştu

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen "Yeni İş Birliği Ufukları 2022" toplantısı, iki ülkenin iş insanlarını Antalya'da bir araya getirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Rusya'da önemli bir potansiyele sahip iş dünyası ve ekonomi gazetesi Kommersant iş birliğinde düzenlenen toplantı, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, toplantıda yaptığı konuşmada, ticaret ve turizmin ülkeleri yakınlaştırarak dünya barışına hizmet ettiğini belirtti.

Antalya ve Rusya halkı arasındaki ilişkilerin artık son derece özel bir boyuta ulaştığını söyleyen Çetin, kentte on binlerce Rusya kökenli Antalyalı yaşadığını, odaya kayıtlı 5 binden fazla yabancı sermayeli üyenin beşte birinin de Rusya menşeili olduğunu kaydetti.

Turizmden yat üretimine birçok sektörde Rus iş insanlarının kentte bulunduğunu aktaran Çetin, şunları söyledi:

"Toplantı ülkelerimiz arasındaki dostluğu güçlendireceğine, ticaretimizin artmasına katkıda bulunacağına inanıyorum. Rusya, dış ticarette ve turizmde ülkemizin ve şehrimizin en önemli ortaklarından biridir. Antalya olarak Rusya'ya ihracatımız geçen yıl 160 milyon dolar olarak görünse de diğer iller üzerinden yaptığımız ihracatla bu rakam daha yüksektir. Yabancı ziyaretçilerimizin yarısına yakını Rusya vatandaşlarıdır. Bu güçlü bağlar ekonomide daha güçlü ilişkiler kurabileceğimizi de göstermektedir."

Çetin, firmaların uluslararası pazarlara açılması noktasında yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan da batının yaptırımlarıyla Rusya'nın yalnızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Ekonomi alanındaki planların uzun vadeli yapılması gerektiğini ifade eden Karaaslan, "Rusya ve batı arasındaki sorunlar uzun sürecek gibi gözüküyor. Buna bir fırsat demek hoş olmaz. Savaşın fırsatçılığı olmaz ama yaşanan gelişmeler Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliğini daha da artıracaktır. Antalya da Ruslar için özel bir yer." diye konuştu.