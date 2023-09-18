TÜRK VE AFRİKALI İŞ İNSANLARI WCI FORUM'DA BİR ARAYA GELDİ

9'uncu 'Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu' İstanbul'da başladı Gül KABA DEMİR-Mehmet CANBULAT/İSTANBUL, (DHA) ' Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu'nun (WCI FORUM) açılış töreni yapıldı. Forum nedeniyle 52 Afrika ülkesinden bin 600 iş insanı ve hükümet yetkilisi Türkiye'ye geldi. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, 'Afrika bizim için petrol, elmas, altın, demir, bakır ve gümüş değil, dostluk, kardeşlik, ortaklık ve birlikte kazanımdır. Ekonomik ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinde kazan-kazan anlayışı üzerine inşa ediyoruz. 2023 yılı ilk 8 ayında ise 13,4 milyar dolar ihracat; 9,7 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam dış ticaret hacmimiz 23,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır' dedi. Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 9'uncu Dünya Sektörlerarası İş birliği Forumu başladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan forum Türk ve Afrikalı birçok iş insanını bir araya getirdi. Açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Orta Afrika Cumhuriyeti Stratejik Yatırımlar Bakanı Pascal Bida Koyagbele, Gambiya Ticaret ve Yatırım Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof, Siera Leone Maden ve Kaynaklar Bakan Yardımcısı Koroma Umaro Napoleon, Burundi Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Niragira Ghristine Umurundi, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, İTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akif Develioğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, WCI Forum Başkanı Utku Bengisu ve iş insanları katıldı.

ORGANİZASYON AFRİKA İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE BÜYÜK KATKI SUNACAK Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, '9'uncu Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu (WCI) organizasyonu vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyor ve bu etkinliğin iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu organizasyonun Afrika ile ülkemiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük bir katkı sunacağı kanaatindeyim. Ülkemiz ekonomisi küresel düzeyde yaşanan tüm bu olumsuzluklara ve millet olarak yaşadığımız büyük deprem felaketine rağmen, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,9 ve ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüyerek, büyüme performansımızı kesintisiz 12 çeyreğe çıkartmış olup yıllık bazda ise 3 yıldır aralıksız büyüme performansı ortaya koymuştur' dedi. 255 MİLYAR DOLARLIK İHRACATI GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZE CANI GÖNÜLDEN İNANIYORUZ Ağar, 'Ülkemiz, yılın ikinci çeyreğinde G-20 ülkeleri arasında ihracatını artıran 3 ülkeden biri olarak gelmiştir. Bu doğrultuda, 2022 yılında 254,2 milyar dolara ulaşarak rekorlar kıran ihracatımız, 2023 Ocak-Ağustos döneminde 164,9 milyar doları yakalamıştır. Yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 255 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştireceğimize de canı gönülden inanıyoruz. İhracatımızdaki uzun dönemli artış trendi, katma değeri ve ileri teknolojiyi odağına alan niteliksel bir dönüşümün de sonucudur' diye konuştu. İSLAM ÜLKELERİNİN İHRACATIMIZDAKİ YÜZDE 26'LIK PAYININ 2028 YILINDA YÜZDE 30'A YÜKSELMESİNİ HEDEFLEMEKTEYİZ Hedeflerine yönelik rakamlar veren Ağar, 'Önümüzdeki dönemde ekonomideki tüm aktörler için bir yol haritası sunan ve kısa bir süre önce açıklanan OVP hedefleri doğrultusunda mal ihracatımızı 2026 yılında 302,2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef ve stratejilerimiz ile 2028 yılına kadar, hizmet ihracatımızı 200 milyar dolara, küresel mal ihracatından aldığımız payı yüzde 1,2'ye, küresel hizmet ihracatından aldığımız payı yüzde 2,0'ye, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını yüzde 36'dan yüzde 50'ye, KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 26'dan yüzde 40'a e-ihracatın toplam ihracatımızdaki payını ise yüzde 1,5'ten yüzde 10'a çıkaracağız. Öte yandan Uzak Ülkeler Stratejimiz ile birlikte bu ülkelere ihracatımızı 20 milyar dolardan 80 milyar dolara 'İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Stratejisi' doğrultusunda ise İslam ülkelerinin ihracatımızdaki yüzde 26'lık payının 2028 yılında yüzde 30'a yükselmesini hedeflemekteyiz? ifadelerini kullandı. AFRİKA POLİTİKAMIZ, KITANIN KALKINMASINI DA HEDEFLEYEN İNSANİ BİR YAKLAŞIMLA ŞEKİLLENMEKTEDİR Ağar, 'Afrika ülkelerinin ekseriyeti; ekonomik büyümeye olan gereksinimleri ve ağırlıklı gençlerden oluşan yüksek nüfusları ile ticaret ve yatırım ilişkileri anlamında önemli fırsatlar sunmaktadır. Afrika politikamız, bugün bölgeye yönelen diğer aktörlerin aksine, ekonomik fırsatları öncelemek yerine kıtanın kalkınmasını da hedefleyen insani bir yaklaşımla şekillenmektedir. Afrika bizim için petrol, elmas, altın, demir, bakır ve gümüş değil, dostluk, kardeşlik, ortaklık ve birlikte kazanımdır. Ekonomik ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinde kazan-kazan anlayışı üzerine inşa ediyoruz. Afrika kıtasına 2018 yılında 15,07 milyar dolar olan ihracatımız, 2022 yılına gelindiğinde yüzde 56,4 artışla 23,6 milyar dolara yükselmiş, Afrika'ya gerçekleştirilen ihracatımız 2022 yılı toplam ihracatımızın yüzde 9,27'sini oluşturmuştur. Ülkemizden 55 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı ilk 8 ayında ise 13,4 milyar dolar ihracat; 9,7 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam dış ticaret hacmimiz 23,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır' dedi. KITA ÇAPINDAKİ YATIRIMLARIMIZIN DEĞERİ 6.5 MİLYAR DOLARI AŞIYOR Birlikte kazanma vurgusu yapan Ağar, 'Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6.5 milyar doları aşıyor. On binlerce Afrikalı kardeşimiz bu şirketlerimizde istihdam ediliyor. Birlikte kazanmanın bereketine inanan bir millet olarak inşallah bundan sonra da ilişkilerimizi bu eksende ilerletmeyi sürdüreceğiz. Tüm bu bilgilerin ışığında, Türkiye-Afrika ilişkilerinin ivme kazandığını gözlemliyoruz. Bu ivmeyi daha da artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Özel sektörümüzle beraber Afrika'nın kalkınmasına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Afrika kazanacak, biz de Afrika ile birlikte kazanacağız' diye konuştu. BENGİSU: AMACIMIZ TÜRKİYE'DEKİ KOBİ'LERLE AFRİKA'DAKİ KOBİ'LERİ BİRLEŞTİRMEK Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu ve WCI Forum Başkanı Utku Bengisu ise 'Bu organizasyonla amacımız Türkiye'deki KOBİ'lerle Afrika'daki KOBİ'leri birleştirmek. Buradan iş birliği, ticaret ve yatırım imkanlarını artırmak. Daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz forumlarda çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bu forum sayesinde ömründe hiç Gambiya'ya gitmemiş bir insan 1 milyon dolarlık ticaret hacmi yakaladı. Mali'ye organik solucan gübresi ihracatı yapıp Afrika'ya ilk ihracatını başlatan ve yıllık 300 bin dolarlık ihracat kapasitesine sahip gübre üreticimiz var. Afrika'yı tanımayan ihracatla fazla ilgisi olmayan küçük KOBİ'leri Afrika'ya ısındırma turları yapıyoruz. Bunu Afrika'dan da KOBİ'leri getirerek yapıyoruz' ifadelerini kullandı. İTHALAT KAPASİTELERİ YILLIK 1 TRİLYON DOLARA YAKIN Bengisu, 'Afrika'da çok büyük fırsatlar var. Afrika'nın 2 buçuk trilyon dolarlık iç ticaret hacmi var. Afrika ülkelerinin birbiri arasındaki ticareti bu iç hacmin sadece yüzde 14'ü, yüzde 86 dışa bağımlılar. Yıllık 1 trilyon dolara yakın ithalat kapasiteleri var. Türk firmalarına 'böyle bir yol var, bu ülkeleri keşfedin' diyoruz. Afrika ülkelerinde Türkiye'ye karşı bir sempati var, ilgi duyuyorlar. Türk malı ve markası algısı çok yukarıda. Bunu değerlendirmeliyiz, güvenlik ve iletişim sorunumuz yok? dedi. AFRİKALI BAKANLAR YATIRIM ÇAĞRISI YAPTI Orta Afrika Cumhuriyeti Stratejik Yatırımlar Bakanı Pascal Bida Koyagbele ise foruma katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek 'İş imkanlarını ve fırsatları konuşmak için buraya geldim. Afrika'da çok zengin ülke bulunuyor. Özellikle madencilik alanında birçok fırsat var. Verimli şekilde üretim gerçekleştiriyoruz. Lityum, altın, kobalt gibi sektörlere odaklanıyoruz. Türkiye ile iş yapmak istiyoruz' dedi. Gambiya Ticaret ve Yatırım Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof da Türk şirketlerle çeşitli alanlarda çalıştıklarını söyledi. Mineral bakımından zengin bir ülke olduklarını vurgulayan Joof, tarım alanındaki yatırımlara da açık olduklarını dile getirdi. Türk şirketlerine yatırım çağrısında bulunan Joof, 'Kardeşlerimiz Türkiye'den gelip bizimle çalışsın. Özellikle balıkçılık alanı keşfedilmemiş, fırsatlar var. Buradan olmaktan çok mutluyum, toplantının ticari ilişkilerimizi geliştireceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı. Siera Leone Maden ve Kaynaklar Bakan Yardımcısı Koroma Umaro Napoleon ise 'Siera Leone küçük bir ülke ama mineral bakımından zenginiz. Maden açısından çok fazla yatırım fırsatı var. Ekonomimizin büyümesini desteklemek için çok çaba gösteriyoruz. İstihdam ve refah sağlamak için çalışıyoruz. Nüfus ağırlığımız 35 yaş altında, yüzde 85'i istihdam ediliyor. Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 80'i yerel 20'si ise yabancı. Türkiye ile pozitif ilişkilerimizi artırarak devam etmek istiyoruz. Türk şirketlerini madencilik sektörümüze yatırım yapmaya davet ediyoruz' dedi.

"BÖLGESEL DEMİRYOLU AĞI KURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Burundi Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Niragira Ghristine Umurundi de 'Burada olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu formun ülkemiz için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz 2010'dan beri çok gelişti, radikal reformlar yaptık. Amacımız ekonomimizi daha da büyütmek, yatırımcılara ülkemizde kolayca yatırım yapmaları için fırsatlar sunuyoruz. Özel sektöre büyük önem veriyoruz. Bölgesel demiryolu ağı kurmak için çalışıyoruz, amacımız ürünlerin rahatça taşınmasını sağlamak ve Doğu Afrika halkını güçlendirmek. Ama finansman konusunda problem yaşıyoruz. Yabancı yatırımcılara buradan çağrıda bulunuyorum gelin ülkemize yatırım yapın. Birçok avantajdan yararlanabilirsiniz. Burundi barış içinde yaşayan bir ülke, ulaşımı son derece kolay ve coğrafi konumu açısından yatırımcılara fırsatlar sunuyor' diye konuştu. Açılış konuşmalarından ardından hediye takdimine geçildi, aile fotoğrafı çekiminin ardından ise forum B2B görüşmelerle devam etti.