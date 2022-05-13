Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş için aranan 250 bin döviz tutarında taşınmaz satın alınması şartı, 400 bin döviz tutarına yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi. Kararın, bir ay sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı. Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebileceği aktarıldı. Kararın bugün itibariyle yürürlüğe girdiği belirtildi. Kararların, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46'ıncı maddesi gereğince verildiği ifade edildi.