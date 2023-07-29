Türk Varlıklarına Olan İlgi Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde artış görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye'ye duyulan güveni göstermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde artış görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "(Son zamanlardaki işlemler) Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yaptı.

Şimşek paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen Körfez ülkelerinden gelen doğrudan yabancı yatırımcı girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. (Son zamanlardaki işlemler), Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır." - ANKARA