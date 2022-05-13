Türk turizm acentesi, metaverse rezervasyonlarını açtı

Blokzinciri teknolojileriyle gündeme gelen metaverse kavramı, turizm endüstrisinde de yeni projelere ilham verdi. Seyahat acentesi Bugün Nereye Gidelim, Türkiye'yi ziyaret edecek turistlere kalacakları yeri sanal ortamda deneyimleme şansı vereceğini açıkladı. Turizm acentesi, bir ilke imza atarak metaverse'e kiralık bungalovlarla giriş yaptı.

Kullanıcılara dijital ortamda gerçekçi deneyimler sunan artırılmış gerçeklik teknolojileri, internetin yeni versiyonu olarak tanımlanan metaverse kavramının ortaya çıkışıyla daha çok anlam kazandı. Gelişen teknolojiler birçok endüstri için yeni kapılar aralarken, turizm endüstrisi de metaverse ve artırılmış gerçeklik gibi konseptleri büyüme planlarının bir parçası haline getirdi. Küresel trendleri yakından takip eden Türkiye merkezli seyahat acentesi Bugün Nereye Gidelim, Sapanca'daki bir bungalovun tanıtımını metaverse'te yaptı.

Projeye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bugün Nereye Gidelim Kurucusu İlker Kulaksız, "Metaverse gibi yeni teknolojiler, kullanıcılar arasında yaygın bir trende dönüşen 'satın almadan önce dene' yöntemi için uygun bir zemin oluşturuyor. Bugün Nereye Gidelim olarak hayata geçirdiğimiz metaverse projesi sayesinde ülkemize yurt dışından gelecek ziyaretçiler, kiralık bungalovlarımızı önden sanal evrende gezebiliyor. Bu sayede metaverse, turizm odaklı satışlar için potansiyeli yüksek bir mecraya dönüşüyor. Uzun süredir devam eden çalışmalarımız ilk meyvesini verdi ve Sapanca'daki bir bungalov evimiz, metaverse üzerinde tanıtıldı" dedi.

TATİL ÖNCE SANAL EVRENDE, SONRA GERÇEĞİNDE

Teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan yeni olanakların turizm endüstrisinin geleceği için çok sayıda fırsat barındırdığına dikkat çeken İlker Kulaksız, "Bu fırsatları görüp değerlendirmek, yalnızca şirketlere değil, sektöre de katkıda bulunuyor. OVR isimli metaverse platformunda sergilediğimiz bungalov villalarımıza özellikle sosyal medyada, tatil yapacakları yerleri önceden deneyimlemek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler 3 boyutlu olarak modellenen bungalovlarımızı ziyaret ederek kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor" ifadelerini kullandı.

TURİZM ODAKLI İLK NFT KOLEKSİYONUNDAN SONRA METAVERSE HAMLESİ

Acente olarak Web 3.0 olarak tabir edilen yeni internet konseptiyle ortaya çıkan blokzinciri tabanlı kavramlarla yakından ilgilendiklerini belirten İlker Kulaksız, "Geçtiğimiz ay Türkiye'nin ilk turizm temalı NFT koleksiyonunu, en büyük NFT pazarı OpenSea üzerinde sergilemiştik. Yıldız Savaşları filmlerinden ilhamla oluşturduğumuz NFT koleksiyonuyla, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarının küresel bir platformda, yeni nesil bir sanat formuyla yer almasını mümkün kılmıştık. Yoğun ilgiyle karşılanan bu projemizin ardından, şimdi de metaverse topluluğuna dahil olarak bir ilke daha imza atıyoruz" diye konuştu.

"ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİ TURİZMLE KESİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Satın alma deneyimlerinin sektör fark etmeksizin dijitale taşındığını ve gerçekçi dijital deneyimlerin tüketici kararlarına etki ettiğini vurgulayan Kulaksız, "Türkiye'nin tatil platformu mottosuyla ülkemizin en güzel tatil destinasyonlarında konumlanan villa, bungalov, glamping gibi konaklama seçeneklerini yerli ve yabancı turistlerle buluşturuyoruz. Artırılmış gerçekliğin ülke turizmi için vaat ettiği potansiyele dair öngörülerimizle çalışmalarımızı bu alana odakladık. Hayata geçireceğimiz uluslararası projeyle turistler Fethiye, Kaş, Göcek gibi tatil bölgelerini kendi ülkelerindeki acenteler aracılığıyla, üç boyutlu bir şekilde ziyaret edip, tatil planlarını deneyimlerden hareketle yapabilecek" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi