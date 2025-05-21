Türk Telekom, Wi-Fi 7 Teknolojisinde 10 Gigabit Hız Rekoru Kırdı

Türk Telekom, yeni nesil Wi-Fi 7 mesh teknolojisini gerçek ortamda test ederek kablosuz bağlantı hızında 10 gigabit saniye üzeri performansa ulaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm sürecine öncülük eden Türk Telekom, fiber internet altyapısını yenilikçi teknolojilerle destekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Wi-Fi teknolojilerine yön veren uluslararası kuruluşlardan Wireless Broadband Alliance (WBA) ve ağ donanımı üreticisi TP-Link iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, Wi-Fi 7 standardı mesh ağlarda test edildi.

Türk Telekom, Wi-Fi 7 teknolojisini gerçek ortam koşullarında test eden dünyadaki ilk operatörlerden biri oldu. Saha denemelerinde, mesh ağ üzerinden gerçekleştirilen yüksek kapasiteli veri aktarımında 10 gigabit saniyenin üzerinde hızlara ulaşıldı.

"Ülkemizi yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, geleceğin teknolojilerine yönelik öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Dijitalleşmenin hayatın her alanını kapsadığını ve gelişen yeni nesil teknolojilerle birlikte erişim ihtiyaçlarının da değiştiğini vurgulayan Orhan, iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve küresel iş ortaklarıyla dünya standartlarına yön veren çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Orhan, iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ettikleri aktararak, "Küresel iş ortaklarımızla birlikte dünya standartlarına yön veren çalışmalar yapıyoruz. WBA ve TP Link ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla mesh ağlarda rekor hız değerlerine ulaştık. Güçlü altyapımız ve bağlantı teknolojilerindeki öncü çalışmalarımızla ülkemizi yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

WBA Üst Yöneticisi (CEO) Tiago Rodrigues de denemenin yeni nesil Wi-Fi teknolojisinin benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını hızlandırma misyonları açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Türk Telekom ve TP-Link'in Wi-Fi 7 teknolojisini gerçek dünya koşullarında başarıyla hayata geçirmesi, bu teknolojinin kullanıma hazır olduğunu ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için yüksek bant genişliği gerektiren deneyimlere hazır olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

TP-Link Türkiye Ülke Müdürü Ryan Yang ise kablosuz ağ teknolojilerinde daima mükemmelliği hedeflediklerini kaydetti.

Yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratmaya devam ettiklerine dikkati çeken Yang, "Türk Telekom ve WBA işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Wi-Fi 7 testlerinde elde edilen hızlar, bağlantı teknolojilerinin sınırlarını zorlayan önemli bir başarıyı temsil ediyor." ifadesini kullandı.