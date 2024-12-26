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Türk Telekom ve ZTE'den Çorum'da 5G Akıllı Tarım Projesi

Türk Telekom ve ZTE'den Çorum'da 5G Akıllı Tarım Projesi
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Türk Telekom, ZTE iş birliğiyle Çorum'da tarımda dijital dönüşümü sağlayan 5G akıllı tarım projesini başlattı. Proje, otomatik ilaçlama ve hassas sulama gibi işlemleri yüksek hızlı bağlantıyla gerçekleştiriyor.

Türk Telekom, ZTE iş birliği ile tarımda dijital dönüşüme ve modernizasyona olanak tanıyan 5G akıllı tarım projesini Çorum'da başlattı. Proje kapsamında bölgede kurulan Pilot 5G ağına drone'lar ve akıllı tarım makineleri gibi ileri teknolojiler entegre edildi. 5G'nin yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı özellikleriyle otomatik ilaçlama, gübreleme ve hassas sulama gibi görevler başarıyla yerine getirildi.

Türk Telekom, çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürüyor. Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yeni nesil yeşil şebeke ve uygulamalarının hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapan Türk Telekom, enerji tasarrufu ve verimlilik sağlaması hedeflenen 5G akıllı tarım projesini, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri sağlayıcısı ZTE ile Çorum'da hayata geçirdi. Proje, 5G teknolojisinin yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı gücünden yararlanarak tarımsal uygulamaları modernize etmeyi, tarım operasyonlarını dijitalleştirmeyi ve yerel tarım sektöründe yeniliklere öncülük etmeyi amaçlıyor.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, ülkemizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yenilikçi teknolojilerin temeli olan fiber altyapımızla hayatın her alanında en gelişmiş çözümlerin kullanılmasına yönelik öncü adımlar atıyoruz. Çorum'da ZTE ile yakın iş birliğimiz sayesinde, tarımın dijital dönüşümünde önemli adımlar attık. 5G'nin getirdiği hassasiyet ve veri odaklı yetenekler, modern tarımın zorluklarını aşmamıza, verimliliği artırmamıza ve sürdürülebilir büyümeyi desteklememize yardımcı olacak. Bu öncü proje aracılığıyla, yalnızca teknolojik yeteneklerimizi güçlendirmekle kalmıyor, iş hedeflerimizin merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir adım daha atarken, aynı zamanda tarımı teknolojiyle güçlendirme, yaşam standartlarını iyileştirme ve sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleme vizyonumuzu ortaya koyuyoruz" dedi.

ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng "Türk Telekom ile ortak bir vizyonla 5G ile dijital dönüşümü sürdürülebilir tarım gibi kritik bir alanda değer oluşturarak uygulamaya geçiren bu projede ZTE olarak en güncel teknolojilerimizle yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. 5G'nin daha yaygın hale gelmesi ve uygulamalarının genişlemesiyle, tarımın dijitalleşerek gelecekte gıda üretimi ve kaynak yönetiminde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu girişim, Türkiye'nin tarımsal modernizasyonuna ve endüstriyel gelişimine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İlk 5G tarım sahasında hassas süreçler otonom olarak yerine getirildi

Türk Telekom ve ZTE proje kapsamında, bölgede yüksek hızlı, düşük gecikmeli bir 5G ağı kurarken, bu ağı drone'lar ve akıllı tarım makineleri gibi ileri teknolojilerle entegre etti. 5G ağının sunduğu bağlantı sayesinde, artık yerel drone'lar otomatik pestisit ve gübre püskürtme, verimli su kullanımı sağlamak için hassas sulama gibi görevleri yerine getiriyor. Ayrıca, otonom sürüş teknolojisini benimseyen çiftçilerin, özellikle yoğun tarım sezonlarında ekim ve hasat süreçlerini otomatikleştirmeleri sağlandı. 5G akıllı tarım teknolojilerinin daha fazla bölgeye yayılması planlanırken, tarımda verimlilik ve kaynak tasarrufu hedefleniyor.

Enerji tüketiminde yüksek oranda azalma, kullanıcı hızlarında ve güç verimliliğinde belirgin oranda artış

Türk Telekom, Çorum'da kullanıma sunduğu ticari 5G şebekesinde ZTE'nin veri hızını artıran yeni nesil kablosuz ürünlerini entegre etti. Türk Telekom'un Türkiye'de 5G altyapısını güçlendirme ve dijital dönüşümü hızlandırma vizyonunu destekleyen bu iş birliği ile aynı zamanda enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ve gelişmiş bir 5G ağı kurarak hem operasyonel verimliliğin artırılması hem de kullanıcılara daha hızlı ve kesintisiz bir dijital deneyim sunulması hedefleniyor. Çorum'da hayata geçirilen pilot projede enerji tüketiminde yüksek oranda azalma, kullanıcı hızlarında ve güç verimliliğinde belirgin oranda artış görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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