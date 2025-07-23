Türk Telekom'un 'START Stajım' Programında Yeni Dönem Başladı

Türk Telekom'un 'START Stajım' Programında Yeni Dönem Başladı
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Türk Telekom, gençlerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla 'START Stajım' programının yeni dönemini başlattı. Gençler, alanında uzman eğitmenlerden dört hafta boyunca eğitim alacak ve kariyer fırsatları elde edecek.

Türk Telekom'un gençlerin hayalleri ve yeteneklerini daha ileriye taşımaları için hayata geçirdiği "START Stajım" programda yeni dönem başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Geleceği Başarıya Dönüştürmek İçin İlk Güçlü Adımın" sloganıyla yeni dönemi başlayan programda gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyonellerden eğitim alarak, kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapacak.

Türk Telekom'un 2015'ten bu yana erken dönem kariyer fırsatı sunan programı START Stajım ile yeteneklerini geliştirmek isteyen gençler Türk Telekom'da staj ve iş imkanı elde edecek.

START Stajım'a katılan gençler, yeni dönem öncesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen etkinlikte Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile bir araya geldi.

"Kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri bir ekosistem sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümit Önal, teknoloji bilgi birikimlerini genç yetenekleri sektöre kazandırmak ve onların kariyer yolculuklarına rehberlik etmek için kullandıklarını belirtti.

Önal, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa ederken, gençleri bu dönüşümün bir parçası haline getirecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve gençlere yaptıkları her yatırımı Türkiye'nin geleceğine yaptıkları bir yatırım olarak gördüklerini aktardı.

Bu anlayışla, teknoloji eğitimlerinden girişimcilik desteklerine kadar gençlere yönelik program ve fırsatlarla birçok alanda onların yanında yer aldıklarını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Onlara sadece kariyer kapıları aralamakla kalmıyor, aynı zamanda yetkinliklerini geliştirebilecekleri, deneyim kazanabilecekleri ve kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri bir ekosistem sunuyoruz. Erken dönem kariyer fırsatı sunduğumuz START Stajım programımıza katılan genç yetenekler, Türk Telekom'un farklı departmanlarında görev alma şansı ve ilgi alanlarını erkenden keşfederek, kariyerlerinde fark yaratacak bir gelişim imanı elde edecek. Türk Telekom olarak, gençlerin dijital dünyada iz bırakacak fikirlerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürecek her adımda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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