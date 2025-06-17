Türk Telekom, Son Bir Yılda 5 Milyondan Fazla Müşteri Numarası Taşıdı

Türk Telekom'a son bir yılda 5 milyonun üzerinde müşteri numarasını taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, uçtan uca müşteri deneyimini sürekli geliştirme hedefi, avantajlı tarifeleri, fark yaratan kampanyaları ve dijital servislerdeki yenilikçi yaklaşımıyla mobil iş kolunda istikrarlı başarısını devam ettiriyor.

Fiberdeki uzmanlığını mobil alana taşıyarak "Fiber Mobilite Çağı"nı başlatan Türk Telekom'a son bir yılda 5 milyondan fazla müşteri numarasını taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik stratejilerin somut sonuçlar verdiğini belirtti.

Tüm iş kollarında insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ederken müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini, onlara en doğru ve etkili çözümler sunmayı hedeflediklerini aktaran Özden, şunları kaydetti:

"Mobil alanda gösterdiğimiz güçlü performans ve numara taşıma pazarındaki liderliğimiz de altyapı yatırımlarımız, müşteri odaklı stratejilerimiz ve sunduğumuz yenilikçi çözümlerin bir ürünüdür. Mobil numara taşıma pazarında en çok tercih edilen lider operatör olarak, her temas noktasında müşteri deneyimini sürekli olarak geliştirerek memnuniyet skorlarımızı istikrarlı biçimde artırmayı ve kapsayıcı hizmet anlayışımızla mobildeki güçlü büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz."