Türk Telekom Sivas'taki GES yatırımını 5G ile İstanbul'dan açtı

Sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına yansıtan Türk Telekom, çevresel ve sosyal alanlarda önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Şirket, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Sivas Zara'daki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının açılışını dijitalleşme ve 5G teknolojileriyle buluşturarak gerçekleştirdi. Açılış töreni, İstanbul'da düzenlenen 11'inci Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve fuar katılımcılarıyla 5G üzerinden canlı bağlantı ve 5G ile uzaktan kontrollü robot ile yapıldı. İstanbul'daki fuar katılımcıları 5G üzerinden yapılan bağlantıyla Sivas'taki açılışı gecikmesiz izledi. Bu özel an, şirketin güçlü altyapısı ve 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve güvenilir bağlantı özellikleriyle mümkün oldu.

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizin iletişim altyapısı için çok önemli olan Türk Telekom, tecrübesiyle 5G'de ülkemizi farklı bir noktaya götürecek. Ortaya koyduğumuz enerji atılımları birçok firmayı, birçok sanayi kuruluşunu, enerjide üretici haline getiriyor. Bugün de bunun çok önemli bir örneğini, önemli bir projeyi görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda projelerin artması ve farklı şehirlerde projelerin devreye girmesiyle, ülkemizin enerjisine enerji katılacak. Bunun yanında teknolojide yaşanan gelişmeler, gündemdeki 5G teknolojisi de farklı alanlarda farklı ufaklar açacak. Bugün de İstanbul'dan Sivas'a gecikmesiz, hızlı şekilde yaptığımız bağlantı ile bu yeni teknolojinin bize sunduklarını yerinde deneyimledik. Türk Telekom'un Sivas'taki GES yatırımının açılışını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İletişimin her çağında daima yeniliklere öncülük ettik. Bugün de Türkiye'yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapımız ve yenilikçi teknolojilerimizle, ülkemizin dijital geleceğine yön vermeye kararlıyız. Hayata geçirdiğimiz öncü projelerle sağlık, tarım, sanayi ve kültür-sanat gibi farklı alanlarda 5G'nin dönüştürücü gücünü şimdiden gösteriyor, dijital ekosistemi zenginleştiriyoruz. Ülkemizin 81 iline yayılan fiber altyapımız ve yüzde 55'ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ile Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. Sivas'taki GES yatırımımızın açılışını 5G ile uzaktan kontrollü robot ile İstanbul'dan gerçekleştirmekle yenilikçi gücümüzü ve Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirmedeki öncülüğümüzü ortaya koyuyoruz. İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olduğumuzu bir kez daha gösterdik" dedi.

Şirketin dijitalleşme vizyonunu çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştirerek, memleketin dört bir yanında ve yaşamın her alanında yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Önal, "Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren yatırımlarımıza devam ederken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Ülkemizin birçok noktasında akıllı yaşama dair sunduğumuz dijital dönüşüm çözümleriyle enerji tasarrufuna katkı sağlarken, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması yönünde öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 5G, yapay zeka ve IoT teknolojileriyle akıllı yaşama dair sunduğumuz çözümler sayesinde kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlarken, yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişiminin sebep olduğu risklerin yönetimine katkıda bulunmayı amaçladığımız Sivas Zara GES ile şirketimiz için tahsis edilen toplam 530 MWp'lik GES kurulum kapasitesinin 128 MWp'lik bölümünü kapsayan ölçekte bir tesis hayata geçirdik. Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip projemiz aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak çevresel sorumluluğumuza katkı sağlayacak. Şirket olarak, Sivas'ın ardından, Malatya ve Ağrı'da kuracağımız GES'ler ile toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip tesisleri hayata geçecek. Ayrıca tüm GES'lerimiz tam kapasite faaliyete başladığında yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltacağız. Üç farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla yerel istihdama katkı sunarken enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda ülkemiz için önemli bir adım atmış olacağız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, teknolojiyi iyileştiren bir anlayışla ülkemizin yarınlarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bu yatırımların en somut adımı, yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarıyla sürdürülebilir çözümler sunacak olan 5G altyapımızdır" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta yer alan GES, yıllık 200 milyon kWh'a yakın enerji üretimi ile Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olacak. Şirket, bu yatırımla yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedeflerken, şirket enerji ihtiyacının önemli bir kısmını güneşten karşılayacak, karbon salımını azaltacak ve çevreye duyarlı büyüme hedeflerini güçlendirecek. - İSTANBUL