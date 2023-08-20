Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması kapanışı Fethiye'de yapacak

Türk Telekom'un yaz klasiği haline gelen "Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması" etkinlikleri sona eriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime, açık hava sineması etkinlikleri ile Türkiye'nin gözde tatil beldelerinde son yılların övgü toplayan filmlerini izleyicilerle buluşturdu.

Bozcaada'da 4 Ağustos'ta başlayan Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması etkinlikleri sırasıyla Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça ve Marmaris'te sinemaseverlerin yaz akşamlarını renklendirdi.

Türk Telekom Prime'ın müşterilerine yaz boyunca sunduğu ayrıcalıkların yanı sıra fark yaratarak gerçekleştirdiği Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması yoğun ilgi gördü.

Seri, 21 Ağustos'ta Fethiye'de gerçekleştirilecek Raya ve Son Ejderha filminin gösterimiyle son bulacak. Etkinlik alanına gelen misafirleri saat 21.00'de başlayacak film gösterimi öncesinde eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler beklerken, film gösterimi sırasında konuklara çeşitli ikramlar sunulacak.