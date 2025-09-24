Türk Telekom, KKTC'de İki Yeni Şirket Kurdu

Türk Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) toptan ve perakende hizmetlere yönelik iki ayrı şirket kurduğunu bildirdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 99,99, TTNET AŞ'nin ise yüzde 0,01 hissedar olarak yer aldığı "Türk Telekom Kıbrıs Toptan Hizmetler Şirketi Limited"in kurulduğu belirtildi.

İkinci açıklamada ise "10 Temmuz tarihli açıklamamız çerçevesinde, şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 0,01, TTNET AŞ'nin yüzde 99,99 hissedar olarak yer aldığı 'Türk Telekom Kıbrıs Perakende Şirketi Limited' kurulmuştur." ifadesi yer aldı.