Türk Telekom, İlk Entegre Faaliyet Raporunu Paylaştı

Türk Telekom, finansal ve operasyonel performansı ile çevre, sosyal ve yönetişim alanlarındaki ilerlemelerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, şirketin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) ve diğer sürdürülebilirlik endekslerine katkılarına da yer verildi.

"Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Değer" temasıyla yayınlanan 2023 yılı entegre raporu, Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme sorumluluklarını her zaman en ön planda tuttuklarını belirtti.

Bu sorumlulukla geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi de hedeflediklerini aktaran Aktan, "Bu yıl, Türk Telekom olarak bir adım daha ileri giderek, grubumuzun çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını entegre raporlama modeli ile tüm paydaşlarımıza sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Aktan, raporun yapısını bu yıl da sürdürülebilirlik stratejilerinin temel taşları olan Güven Odağı-Sorumlu İş Yapma, İnsana Değer Odağı, Topluma Katkı Odağı, İklim Değişimi ve Çevre Odağı ve Müşteri Odağı çerçevesinde oluşturduklarını anlattı.

Bu yıl ilk kez hazırladıkları raporun üç önemli özelliğiyle önceki faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarından farklılaştığını belirten Aktan, şunları kaydetti:

"Birincisi, Türk Telekom Grubu şirketleri olarak yarattığımız toplam faydayı ilk kez bir değer haritası oluşturarak paydaşlarımıza sunuyoruz. İkincisi, Doğal Sermayemiz başlığı altında ele aldığımız Çevresel Yatırımlar ve Katkı bölümünde, çevresel katkımızı enerji ve emisyon yönetimi, doğal kaynakların sorumlu kullanımı ve yönetimi, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi faaliyetleri ve geleceğe ilişkin somut planlarımız yer alıyor. Sosyal katkımızı ise fiberde ve mobilde Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdığımız yatırımlarla liderlik ettiğimiz dijitalleşme ve dijital kapsayıcılık eksenlerinde yoğunlaştırıyoruz. Bu alanlarda paydaşlarımızla bütünsel ve şeffaf bir bilgi paylaşımı yaptığımıza inanıyoruz. Son olarak, ilk kez Türk Telekom Grubu bazında hazırladığımız tam kapsamlı karbon envanterimizde raporumuzun Doğal Sermayemiz bölümünde yer alıyor.

Aktan, bir önceki raporlama dönemine kıyasla, 2023 yılında tüm Grup şirketlerini dahil ederek karbon envanterlerinin kapsamını genişlettiklerini ve 2020 yılını baz alarak geriye dönük son dört yıllık Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını hesapladıklarını aktardı.

Aktan, "Tüm grup şirketlerimizin de dahil olduğu karbon envanterinin oluşturulmasıyla birlikte, belirlediğimiz Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon hedeflerimize ek olarak Kapsam 3 emisyonlarını da içerecek hedeflerimizi belirleyerek SBTi hedef doğrulama sürecini başlatmayı amaçlıyoruz. Bu entegre raporlama, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, çevresel etki, toplumsal fayda, dijital eşitlik ve ekonomiye olan katkılarımızı da dahil ettiğimiz, ilk Entegre Faaliyet Raporu'muz." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin yarınına daha yeşil ve dijital bir dünya bırakmaya kararlıyız"

Enerji verimliliği alanında gerçekleştirdikleri projelerle, çevresel sorumluluklarını yerine getirirken hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağladıklarını ifade eden Aktan, "2023 yılı itibarıyla enerji verimliliği projelerimiz sayesinde 47 GWh enerji tasarrufu sağladık. Aldığımız IREC sertifikaları ve projelerden elde edilen enerji tasarrufu, toplam Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızın önemli bir kısmını önleyerek, 2023 yılı itibarıyla emisyonlarımızı yüzde 22 azalttı." bilgisini paylaştı.

Aktan, yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini bildirerek, "2023 yılında 100 baz istasyonunda devreye aldığımız güneş enerjisi sistemleriyle, toplamda 0,3 MW'lık bir enerji üretim kapasitesi oluşturarak yenilenebilir enerji sistemlerimizin toplam gücünü 4,3 MW'a çıkardık. Gelecek dönemlerde elektrik tüketiminin yüzde 65'ini karşılayacak kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının ileriye dönük olarak, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 45 azaltmak ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak olduğunu belirten Aktan, "Bu doğrultuda, çevresel etkilerimizi daha da azaltmak, enerji verimliliği projelerimizi geliştirmek ve yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dijital dönüşümün her alanında sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, topluma ve çevreye duyarlı projeler geliştirmeye, Türkiye'nin yarınına daha yeşil ve dijital bir dünya bırakmaya kararlıyız." açıklamasını yaptı.