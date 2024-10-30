Türk Telekom, Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

Teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Türk Telekom, "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Değer" başlığıyla ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Şirketin finansal başarılarının yanı sıra faaliyetlerine ilişkin bilgilerin ve uzun vadeli değer oluşturma hedeflerinin de açıklandığı raporda; şirketin 2023 yılına ait Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansı ve sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeleri paylaşıldı.

Türk Telekom, teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına yansıtan çalışmalarıyla sürekli geliştiriyor. Şirket, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çevresel etki, toplumsal fayda, dijital eşitlik ve ekonomiye olan katkılarını da dahil ederek, ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı. 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Değer' temasıyla yayınlanan 2023 yılı entegre raporu, GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uygun olarak hazırlandı.

Şirketin finansal ve operasyonel performansını detaylı bir şekilde sunmanın yanı sıra, çevre, sosyal ve yönetişim alanlarındaki ilerlemelerinin de kapsamlı bir şekilde ele alındığı raporda; şirketin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) ve diğer sürdürülebilirlik endekslerine katkılarına da dikkat çekildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcı Kaan Aktan, "Ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik etme sorumluluğumuzu her zaman en ön planda tutuyoruz. Bu sorumlulukla geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu yıl, şirket olarak bir adım daha ileri giderek, Grubumuzun çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını entegre raporlama modeli ile tüm paydaşlarımıza sunuyoruz. Entegre Faaliyet Raporumuzun yapısını bu yıl da şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin temel taşları olan Güven Odağı-Sorumlu İş Yapma, İnsana Değer Odağı, Topluma Katkı Odağı, İklim Değişimi ve Çevre Odağı ve Müşteri Odağı çerçevesinde oluşturduk. Şirketimizin gerçekleştirdiği faaliyetler ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını eşleştirerek, toplumsal, ekonomik ve çevresel açıdan daha adil bir dünya oluşturmak adına sağladığımız katkıyı ön plana çıkardık. Bu yıl ilk kez hazırladığımız Entegre Faaliyet Raporumuzun üç önemli özelliği ile önceki faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarımızdan farklılaştığını söyleyebiliriz. Birincisi, Türk Telekom Grubu şirketleri olarak oluşturduğumuz toplam faydayı ilk kez bir değer haritası oluşturarak paydaşlarımıza sunuyoruz. İkincisi, Doğal Sermayemiz başlığı altında ele aldığımız Çevresel Yatırımlar ve Katkı bölümünde; çevresel katkımızı enerji ve emisyon yönetimi, doğal kaynakların sorumlu kullanımı ve yönetimi, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi faaliyetleri ve geleceğe ilişkin somut planlarımız yer alıyor. Sosyal katkımızı ise fiberde ve mobilde Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdığımız yatırımlarla liderlik ettiğimiz dijitalleşme ve dijital kapsayıcılık eksenlerinde yoğunlaştırıyoruz. Bu alanlarda paydaşlarımızla bütünsel ve şeffaf bir bilgi paylaşımı yaptığımıza inanıyoruz. Son olarak, ilk kez Türk Telekom Grubu bazında hazırladığımız tam kapsamlı karbon envanterimizde raporumuzun Doğal Sermayemiz bölümünde yer alıyor. Bir önceki raporlama dönemine kıyasla, 2023 yılında tüm Grup şirketlerimizi dahil ederek karbon envanterimizin kapsamını genişlettik ve 2020 yılını baz alarak geriye dönük son dört yıllık Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarımızı hesapladık. Tüm grup şirketlerimizin de dahil olduğu karbon envanterinin oluşturulmasıyla birlikte, belirlediğimiz Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon hedeflerimize ek olarak Kapsam 3 emisyonlarını da içerecek hedeflerimizi belirleyerek SBTi hedef doğrulama sürecini başlatmayı amaçlıyoruz. Bu entegre raporlama, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, çevresel etki, toplumsal fayda, dijital eşitlik ve ekonomiye olan katkılarımızı da dahil ettiğimiz, ilk Entegre Faaliyet Raporu'muz" dedi.

"Türkiye'nin yarınına daha yeşil ve dijital bir dünya bırakmaya kararlıyız"

Enerji verimliliği alanında gerçekleştirdikleri projelerle, çevresel sorumluluklarını yerine getirirken hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağladıklarını ifade ede Aktan, "2023 yılı itibarıyla enerji verimliliği projelerimiz sayesinde 47 GWh enerji tasarrufu sağladık. Aldığımız IREC sertifikaları ve projelerden elde edilen enerji tasarrufu, toplam Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızın önemli bir kısmını önleyerek, 2023 yılı itibarıyla emisyonlarımızı yüzde 22 oranında azalttı. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. 2023 yılında 100 baz istasyonunda devreye aldığımız güneş enerjisi sistemleriyle, toplamda 0,3 MW'lık bir enerji üretim kapasitesi oluşturarak yenilenebilir enerji sistemlerimizin toplam gücünü 4,3 MW'a çıkardık. Gelecek dönemlerde elektrik tüketiminin yüzde 65'ini karşılayacak kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız ileriye dönük olarak, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 45 oranında azaltmak ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak. Bu doğrultuda, çevresel etkilerimizi daha da azaltmak, enerji verimliliği projelerimizi geliştirmek ve yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dijital dönüşümün her alanında sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, topluma ve çevreye duyarlı projeler geliştirmeye, Türkiye'nin yarınına daha yeşil ve dijital bir dünya bırakmaya kararlıyız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL