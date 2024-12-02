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Türk Telekom, Engellilere Özel Erişilebilir Tiyatro Projesiyle Tiyatro Deneyimini Zenginleştirdi

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Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme ve işitme engelli bireyler için erişilebilir kültür ve sanat deneyimi sunarak, incelemenin yanı sıra eşit fırsatlar yarattı. 'Erişilebilir Tiyatro' projesi ile sahne öncesi etkinlikler ve canlı betimleme uygulamalarıyla tiyatro deneyimini herkes için erişilebilir hale getirdi.

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme ve işitme engelli bireylere erişilebilir bir kültür ve sanat deneyimi yaşattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla engelsiz bir yaşam için yenilikçi projeler geliştiriyor.

Türk Telekom'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hayata geçirdiği "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı" oyunu görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı.

Türk Telekom'un az gören çocukların eğitimde eşit fırsatlara erişimini hedefleyen Günışığı Projesi'nden faydalanan Şevval Koç, AKM Tiyatro Salonu fuayesinde sanatseverlere bir kanun dinletisi gerçekleştirdi.

Türk Telekom'un az gören çocukların eğitimde eşit fırsatlara erişimini hedefleyen Günışığı Projesi'nden faydalanan isimlerden Şevval Koç, oyun öncesinde AKM Tiyatro Salonu fuayesinde sanatseverlere kanun dinletisi gerçekleştirdi.

Dinletinin ardından düzenlenen özel sahne turuyla görme engelli sanatseverlerin uygun obje, kostüm ve dekorlara dokunarak oyun öncesinde sahneyi tanımaları sağlandı.

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı oyununda görme engelli sanatseverler, canlı betimleme uygulamasıyla mekan, karakterler, olaylar ve görsel unsurların diyalog aralarında anlık olarak detaylı şekilde aktarılması sayesinde oyunu derinlemesine takip etme fırsatı buldu.

İşitme engelli izleyiciler ise oyunun diyaloglarını, kullanılan üst yazı sistemi aracılığıyla kolaylıkla takip edebildi. Böylece tüm sanatseverler için eşit ve kapsayıcı bir tiyatro deneyimi sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom olarak, "Türkiye'ye Değer" anlayışı ve herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, teknolojinin gücünü iyilik ve faydaya dönüştürdüklerini ve engelleri birlikte aştıklarını aktaran Önal, şu değerlendirmede bulundu:

"Ana destekçisi olduğumuz AKM'de, teknoloji birikimimizle görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir bir yaşam alanı oluşturduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Tiyatro projesiyle, görme ve işitme engelli sanatseverlere canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla farklı bir tiyatro deneyimi sunuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelenen oyunla bu deneyimi devam ettirdik. Türk Telekom olarak, 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla, teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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