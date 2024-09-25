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Türk Telekom, EMEA Bölgesinde 3 Prestijli Ödül Kazandı

Türk Telekom, EMEA Bölgesinde 3 Prestijli Ödül Kazandı
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Türk Telekom, Extel tarafından düzenlenen 2024 Europe & Emerging EMEA Equities Awards'da 'Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket' ve 'En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi' ödüllerini kazanarak zirveye yerleşti ve Grand Prix özel ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom, dünyanın en saygın kurumlarından Extel'in düzenlediği 2024 Europe & Emerging EMEA Equities Awards'da 3 ödül aldı. Şirket, EMEA bölgesinde kendi sektör kategorisinde lider olarak "Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket" ve "En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi" ödüllerini kazanırken, aynı zamanda kendi piyasa değeri kategorisinde tüm şirketler ve sektörler arasında da en yüksek puanı alarak EMEA bölgesinde "Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket" olarak zirveye yerleşti ve Grand Prix özel ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom, finans alanında önde gelen uluslararası iş dünyası yayıncısı Extel'in düzenlediği 2024 Europe & Emerging EMEA Equities Awards'da 3 ödül birden aldı.

EMEA bölgesinde 11 sektörde aday olan, piyasa değerine göre büyük ve küçük-orta ölçekli 332 şirket arasında birleşik sıralamada birinciliği kazanan ve en çok onurlandırılan 8 şirket arasına giren Türk Telekom piyasa değerine göre tüm küçük-orta ölçekli 229 şirketi geride bırakarak "Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket" olarak zirveye yerleşti ve Grand Prix özel ödülünün sahibi oldu. Şirket ayrıca EMEA bölgesinde " Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon - TMT" sektöründe aday olan 48 şirket arasında tüm kategorilerde birinci olarak "Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket" ve "En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi" ödüllerini kazandı.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türk Telekom yatırımcı ilişkileri olarak, bu alanda EMEA bölgesindeki en iyi şirket seçilmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu prestijli ödül, şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı yatırımcı ilişkileri stratejimizin bir sonucudur. Elde ettiğimiz bu başarı yatırımcılarımızla ve analistlerimizle kurduğumuz güvene dayalı, güçlü ve etkili iletişimin bir göstergesidir. Paydaşlarımıza uzun vadeli değer katmaya ve Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bizi zirveye taşıyan tüm iç ve dış destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Dünyanın önde gelen yatırımcı ve analistleri kazananları belirledi

Equity Awards ödüllerinin sahipleri, 2024 Developed Europe & Emerging EMEA Executive Team anketine katılan dünyanın önde gelen yatırım fonlarını temsil eden portföy yöneticileri ve analistleri ile aracı kurum analistlerinin, yatırımcı ilişkileri ekiplerine ve şirket profesyonellerine verdikleri oylarla belirlendi. 50 yılı aşkın süredir yayıncılık faaliyetlerine devam eden Extel, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da bulunan şirketleri 2024 Europe & Emerging EMEA Equities Awards organizasyonunda ödüllendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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