Türk Telekom'dan yerli şebeke gözlem platformu

Türk Telekom, müşterilerine yüksek performanslı şebeke servisleri sunmak üzere GEMS-FAMAN Platformu'nu hayata geçirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) firmalarından TTG International'ın, Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği GEMS-FAMAN platformu, Türk Telekom şebekesinde ticari olarak kullanılmaya başlandı.

Platform, Türk Telekom'un VPN, WiFi, veri merkezleri ve intranet şebekelerinin alarm ve performanslarını proaktif gözlemleyerek güvenilir ve yüksek performanslı şebeke hizmetleri sunuyor. Türk Telekom teknoloji ekiplerinin desteği ile yeni kabiliyetler kazandırılarak geliştirilen yerli platform, daha önce Türk Telekom şebekesinde uluslararası firmalar tarafından sağlanan ürünlerin yerine kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şebekenin her katmanını anlık olarak gözlemleyebilen yeni nesil yüksek kabiliyetli şebeke izleme platformlarının, operatör şebekelerinin kritik sistemlerinden biri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tek bir sistem üzerinden yönetilebilen esnek, kolay kullanımlı ve çevik olarak genişletilebilen TTG International tarafından Türk Telekom desteği ile geliştirilen GEMS-FAMAN platformunu ticari olarak kullanmaya başladık. Ülkemizin dijital dönüşüm lideri Türk Telekom olarak, milli ürünlerin geliştirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için yerli teknoloji şirketleriyle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Ürünlerimizin yerlileştirilmesi yoluyla yaptığımız yatırımlarla yerli ve milli teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunarak, ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."

TTG International Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beyaz da "Uygulama, WiFi, VPN, veri merkezleri ve intranet şebekelerinin tüm katmanlarını gerçek zamanlı gözlemliyor. Gözlemlerini saniyeler içinde performans değişim raporlarına çeviren platform, şebekelerin 24 saat takibini ve kritik ihtiyaçlarının analizini yapıyor. GEMS-FAMAN, cihazların marka ve modelinden bağımsız çalışarak şebeke servis kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlıyor. Platform, sahip olduğu 'Rule Editor' özelliği ile şebeke operasyon ekiplerinin iş kurallarını hızlı bir şekilde grafiksel olarak tanımlamasına, test etmesine, uygulamasına ve değiştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, ürün yapay zeka desteğiyle olası sorunların proaktif olarak tespitini sağlıyor." ifadelerini kullandı.