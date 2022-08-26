Türk Telekom'dan yeni reklam filmi Ekonomi Haberleri Türk Telekom Prime'ın avantajlarını anlatan reklam filmi yayınlandı. Türk Telekom Prime'ın avantajlarını anlatan reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde, ' Türk Telekom Prime'lılar kat kat ayrıcalıklarla hayatı atlamaz' vurgusuyla Türk Telekom Prime'ın müşterilerine sunduğu avantajlar ve GB içeren tarifeler anlatılıyor. Türk Telekom Prime, yeni hat aktivasyonu yapan, numara taşıyan veya mevcut tüm Türk Telekom tarifelerinden geçen müşterilere özel, 25 GB'dan 40 GB'a varan internet paketleri sunuyor. Şirketten yapılan açıklamada Türk Telekom Prime'ın sunduğu ayrıcalıklarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşterilerin turktelekomprime.com adresini ziyaret edebilecekleri bildirildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türk Telekom Ekonomi Haberler

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