Türk Telekom'dan Yeni Nesil Şehirler Projesi ile Dijital Dönüşüm Hedefi

Türk Telekom, Nisan 2026'da geçiş yapılacak 5G teknolojisinin gücünden faydalanarak şehirlerin dijitalleşme sürecini daha da hızlandırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayan yeni nesil şehir dönüşümüne teknolojileriyle öncülük ediyor.

Bu kapsamda yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve daha erişilebilir şehirler inşa etmek amacıyla Türk Telekom tarafından "Yeni Nesil Şehirler" vizyonuyla başlatılan çalışmalarda kent sayısı 51'e yükseldi.

Türk Telekom, 51 şehirde 119 kurumla yaptığı çalışmalarla, akıllı ulaşım sistemlerinden enerji yönetimine kadar birçok alanda tasarrufu, verimliliği ve sürdürülebilirliği merkeze alan öncü projeler hayata geçiriyor.

Şirketin imar süreçlerinin dijitalleştirilmesi projesi kapsamında önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanırken, kentlerde hayata geçirilen aydınlatma projeleriyle de enerji tasarrufu elde ediliyor.

"Hayatın tüm alanlarına dokunan çalışmalara imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, dijital dönüşüme öncülük ederken, insanı merkeze alan stratejileriyle hayatın tüm alanlarına dokunan çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Özden, Yeni Nesil Şehirler vizyonu kapsamında, teknoloji birikimlerini ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik gibi birçok alana aktararak verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Uyguladıkları akıllı şehir çözümleriyle 51 şehirde verimliliği ve tasarrufu artırdıklarını vurgulayan Özden, şunları kaydetti:

"Günümüzde akıllı şehirler hem ekonomik hem de sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri. Şehirleri uçtan uca güçlü altyapımızla donatıyor, teknoloji ve dijitalleşmeyle ilişkilendirilebilecek her alanda ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak çalışmalara imza atıyoruz. Nisan 2026'da geçiş yapacağımız 5G'nin sunacağı avantajlarla, güçlü fiber altyapımız ve 5G'deki öncü çalışmalarımızın getirdiği deneyimle, sensör ağları, otonom sistemler ve gerçek zamanlı veri paylaşımıyla şehir hayatını daha sürdürülebilir, erişilebilir ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nü kutluyor, 81 yeni nesil şehir, 5G ile birbirine bağlı bir Türkiye amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz."