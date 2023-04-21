Türk Telekom'dan deprem bölgesindeki çocuklar için bayram etkinlikleri

Türk Telekom, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'daki çadır kent ve konteyner kentlerde kalan çocuklara özel bir etkinlik organize etti.

Türk Telekom, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'daki çadır kent ve konteyner kentlerde kalan çocuklara özel bir etkinlik organize etti. Türk Telekom'un Ramazan ayı boyunca 5 kentte vatandaşlarla buluşan sosyal ve dijital aktivite tırında, çocuklara özel tiyatro, kukla yapım atölyesi, resim atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli gösteriler düzenlenirken, VR teknolojisiyle de dijital deneyim sunuluyor.

Türk Telekom'un sosyal ve dijital aktivite tırı ile, Ramazan ayı boyunca Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Hatay'da farklı lokasyonlardaki çadır kent ve konteyner kentlerde etkinlikler düzenlendi.

Atölye çalışmalarından, çocuk ve gençler için oyun faaliyetlerine, teknolojik uygulamalardan, film ve maç gösterimlerine kadar pek çok alanda etkinliklerin olduğu tır programı, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk tiyatrosu, kukla yapım atölyesi, resim atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli gösterilerle devam ediyor. Hatay Eski Havalimanı Çadır Kent'inde kalan çocuklar, Türk Telekom'un tırında düzenlenen atölye çalışmaları ve aktivitelerle vakit geçirirken, yetişkinlere de VR teknolojisiyle dijital deneyim sunuluyor.

Türk Telekom'un iştiraki TT Ventures'in yatırımcısı olduğu online ebeveyn ve yetişkin danışmanlık platformu Kidolog da tırın bulunduğu alanda, drama, çocuk yogası ve çeşitli atölyeler ile çocukların farklı metotlarla öğrenmelerine destek sağlıyor.

Teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış tır, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çadır kent ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar için 30 Nisan'a kadar etkinliklerini sürdürecek. Ramazan ayı boyunca illeri ziyaret eden tır, Kahramanmaraş'ta başladığı turuna bayram sonrasında Hatay'da devam edecek.

Diğer yandan Türk Telekom'un eğitim ve bilgi teknolojileri şirketi SEBİT de Malatya Teknopark Bölgesi'nde tır alanında LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere, sınav kaygısı ve sınava hazırlık süreçleri ile ilgili rehberlik hizmeti vererek destek sağladı. SEBİT ayrıca, deprem bölgesindeki çocuklara ücretsiz eğitim paketi desteği de sunuyor. - İSTANBUL