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Anneye teknolojik hediye seçenekleri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Anneye teknolojik hediye seçenekleri

Anneler Günü'ne sayılı günler kala hediye telaşı başladı.

Anneler Günü'ne sayılı günler kala hediye telaşı başladı. Annesine elektronik ürün hediye etmek isteyenlere ürün seçenekleri sunuluyor.

Türk Telekom, Anneler Günü'ne özel yeni bir cihaz kampanyası hayata geçiriyor. Kampanya dahilinde şirket, evde internet ve mobil müşterilerine sunduğu iki özel teklifle sevdiklerine hediye alma imkanı tanıyor. Kampanya kapsamında fritözler faturaya ek satışa sunuluyor. Xiaomi mi Robot Vacuum-Mop 2 de faturaya ek olarak satın alınabiliyor. Ayrıca Anneler Günü kampanyası kapsamında akıllı saatler ve metal akıllı saatler 2 taksit bizden kampanyası ile satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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