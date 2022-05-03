Türk Telekom Akademi'den Girişimcilik Okulu

Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini, yeni kurduğu "Girişimcilik Okulu" ile güçlendiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, girişimcilik ekosistemini büyütmek ve ekonomiye katkı sağlamak motivasyonuyla erken aşama girişimlere sistemli ve doğru büyümenin kapılarını açıyor.

Bu kapsamda Türk Telekom Akademi, çalışanlarına kariyer ve gelişimleri için eğitim olanağı sunarken, Girişimcilik Okulu çatısı altında girişimcilere eğitim desteği verecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, PİLOT ile girişimcileri desteklemeyi, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve iş birliği yaparak onların müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

PİLOT'un yakın zamanda program yapısını değiştirerek yüzde 100 Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures ile güçlerini birleştirdiğini anımsatan Özhan, bu değişimle birlikte her geçen gün girişimlere sunulan desteklerin arttığını anlattı.

PİLOT'tan 100 bin dolara kadar nakit destek imkanı

Muhammed Özhan, bu yıl PİLOT'un 10. dönem başvurularını aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"PİLOT'a kabul edilecek girişimlere TT Ventures'ten yatırım, Türk Telekom ile iş birliği, 100 bin dolara kadar nakit desteği, alanında çok güçlü kişilerden mentorluk, teknoloji ve altyapı gücü gibi pek çok imkan sunacağız. Türk Telekom Akademi Girişimcilik Okulu ile amacımız; girişimci ekiplere Türk Telekom'un yüksek teknoloji alanındaki bilgi birikimi ve deneyiminden faydalanma fırsatı sunmak; onların yöntem ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra iş bağlantıları kurmalarını, yatırımcılara erişmelerini ve TT Ventures ile yatırım yaparak büyümelerini sağlamak."