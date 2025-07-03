Türk Teknoloji Girişimleri, İngiltere'de Yatırımcılarla Buluşuyor

İTÜ ARI Teknokent'in ???????Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında 12 Türk teknoloji girişimi, küresel pazara açılmak amacıyla İngiltere'de yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geliyor.

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde 2014'ten beri sürdürülen ???????Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'nın 19'uncu döneminde, Türkiye'deki online eğitim ve mentörlük aşamalarını tamamlayan girişimlerin İngiltere'nin teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle 30 Haziran'da başlayan buluşmaları 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen söz konusu program kapsamında seçilen 12 Türk girişimi, İngiltere'nin ileri teknoloji temsilcileriyle doğrudan temas kuruyor ve yatırımcı görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda girişimler ve yatırımcılar, "Türk girişimlerini büyütmek" temasıyla bir toplantı düzenledi. ???????

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Türk girişimciler teknolojik çözümlerini tanıttı.