'Türk teknoloji girişimleri 2021'de, önceki 4 yılın toplamından daha fazla sermaye artırdı'

Türkiye'de girişim ekosistemi, başarılı çalışmalarla dünyanın ilgisini çekiyor. Ekosistemde öne çıkan teknoloji girişimleri, yalnızca 2021'de, önceki 4 yılın toplamından daha fazla sermaye artırdı. Dünya çapındaki unicornların sayısı bini zorlarken, değerlemesi 1 milyar doları aşan girişimlerin 5'inin Türkiye'den çıkması dikkat çekti. Türkiye'deki girişimlerin arasında teknoloji odaklılar başı çekerken, İngiliz Financial Times gazetesi "Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu" başlıklı bir haber yayımlayarak Türkiye'den çıkan başarılı teknoloji girişimlerini dünya gündemine taşıdı.

Türk teknoloji şirketlerinin yalnızca 2021'de, önceki 4 yılın toplamından daha fazla sermaye artırdığına dikkat çeken Tamer Capital Kurucusu Kemal Tamer, "Tamer Group'un 21 yıllık deneyimini temel alarak kurduğumuz girişim geliştirme ve yatırım platformu Tamer Capital, yaratıcı iş fikirlerini global ölçekte büyük şirketler haline getirmek üzere girişim geliştirme ve başlangıç yatırımları yapıyor. Yeni nesil bir girişimci geliştirme platformu olarak; dijital tabanlı, yenilikçi ve inovatif, geliştirilmeye açık ve saha yükü olmayan start-up'ların ve adanmış girişimcilerin büyüme yolculuğuna maddi olan-olmayan desteklerle ışık tutuyoruz. Başta Amerika olmak üzere, yerli girişimleri yurt dışına taşımayı misyon ediniyoruz" dedi.

"TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMLERİN YOLU AÇIK"

Dünya genelinde her yıl binlerce kişinin kendi işinin patronu olmak için girişimci ekosistemine katıldığını söyleyen Kemal Tamer, "Türkiye'deki girişim ekosistemi de hızla büyüyor. Türkiye'nin genç nüfusu çok fazla, girişimcilik ruhu ise çok yüksek. Özellikle teknoloji odaklı girişimcilikte yolumuz çok açık. Ancak girişimlerin teknoloji yetkinliklerine sahip olmaları, tek başına ticarileşip büyümeleri için yeterli olmuyor. Bu noktada, girişim geliştirme organizasyonu kritik önem taşıyor" dedi.

Girişimciliğin özellikle gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Kemal Tamer, "Tamer Capital'i 2020 yılında kurduk. Bu sayede Tamer Group bünyesinde gerçekleştirilen ticari faaliyetlerimizle edindiğimiz tecrübeyi, teknoloji girişimlerini geliştirme konusunda da kullanma fırsatı yakaladık" ifadelerini kullandı.

"GİRİŞİM PUZZLE'ININ EKSİK PARÇALARINI TAMAMLIYORUZ"

Hayallerini ve başarıyı bir iş hedefine dönüştüren girişimlerin hem deneyim hem de ekonomik kaynak açısından desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Kemal Tamer, "Her girişimi bir puzzle gibi düşünün. Girişimciler yenilikçi fikirlerini girişime dönüştürürken, puzzle'ın pek çok parçasını bir araya getiriyor ama bazı parçalar eksik kalabiliyor. Tamer Capital olarak üstlendiğimiz en önemli görevlerden biri, o puzzle'ın iş stratejisi, yazılım, pazarlama, iş birlikleri, hukuk ve finans gibi eksik parçalarını tespit edip girişimcilere mentorluk yapmak ve partner olmaktır. Bu sayede salt yatırımcı kimliğimizle hareket etmiyor, aynı zamanda ekiplerinin bir parçası oluyoruz. Ayrıca girişimcilerin ihtiyaç duyduğu çalışma refleksi, idari yönetim ve kurumsallaşma konularında da gelişmesine yardımcı oluyoruz" dedi.

"4 ANA GİRİŞİMCİLİK KRİTERİ: HAYAL, HEDEF, STRATEJİ, TAKTİK!"

Fikirleri iş hedeflerine dönüştürürken sektör fark etmeksizin bir iş stratejisi oluşturulması gerektiğinin altını çizen Kemal Tamer, "Bir hayalin girişime dönüşmesi için öncelikle bir hedef ve stratejinin belirlenmesi, ardından taktiksel esnekliklerle geliştirilmesi gerekiyor. Girişim sürecinin başlamasıyla birlikte şirketleşme ve en nihayetinde tam teşekküllü bir yapıya evrilmesi ise başarıyı tescilliyor. Öyle ki bir girişimcinin başarıya ulaşması için öncelikle hayal, hedef, strateji ve taktik adımlarını atmanın yanı sıra kısa vadede hızlı büyümeyi hedefleyerek yakaladığı ivmeyi kaybetmemesi şart. Girişim hangi aşamada olursa olsun bir girişimcinin bulunduğu sektörün değişen ihtiyaç ve dinamiklerini keşfetmesi ise gelişmenin en kritik unsurunu oluşturuyor" dedi.

"GİRİŞİMLERDE RİSK YÖNETİMİ VE EKİPLEŞME ŞART"

Bir girişimin başarıya ulaşması için her unsurun eksiksiz şekilde tamamlanması gerektiğinin önemini vurgulayan Tamer, girişimlerde bulunması gereken kriterleri şu sözlerle paylaştı:

"Bir girişimin hayata geçmesi ve büyümeyi sürdürülebilir kılması için öncelikle risk yönetimi ve ekipleşmeyi sağlaması gerekiyor."

"HOLDİNG YÖNETİR GİBİ START-UP YÖNETEMEZSİNİZ"

Start-up yönetiminde kaynak kullanımının tamamen farklı olduğunu belirten Kemal Tamer, "Holding yönetirken bazı sorunları parayla çözmeye çalışırsınız. Start-uplarda ise kaynakları dikkatli kullanıp alternatif çıkış yolları bularak sorunları çözmeye çalışırsınız. Start-up biraz daha büyüdüğünde ise dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor" diye konuştu.