Türk teknoloji çözümleri 'NATO ve Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda konuşuldu

Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen yenilikçe teknoloji çözümleri, "NATO ve Geleceğin Teknolojileri Forumu"nda paylaşıldı.

Türk Atlantik Konseyinin gençlere açılan kapısı olan Türk Atlantik Gençlik Konseyinin inisiyatifiyle düzenlenen "NATO ve Geleceğin Teknolojileri Forumu", İstanbul Planlama Ajansında gerçekleştirildi.

NATO Stratejik Konsepti kapsamında geleceğin tehditleri ve risklerine karşı kullanılmak üzere geliştirilen inovatif ve katma değeri yüksek teknolojiler ile kamu-özel ortaklıklarının da ele alındığı etkinliğe Türk savunma sanayisi şirketi BİTES davetli olarak katıldı.

NATO'nun yenilikçi fikirlerinin, savunma sanayisinde ve küresel ölçekte yıkıcı teknolojilerle ilgili birçok konunun tartışıldığı, NATO'nun ihtiyaç duyduğu ürünlerin tanıtıldığı, yenilikçi ve oyun değiştiren teknolojilerin konuşulduğu etkinlikte, Türkiye'de üretilen yenilikçi ve oyun değiştiren teknolojilerin etkileri ve bunlarla ilgili çalışmalar konusunda bilgiler verildi.

Özellikle yapay zeka, artırılmış gerçeklik teknolojileri, karma gerçeklik gibi konular ile beyin-makine arayüzlerine ilişkin uygulamalarla ilgili demolar sunuldu. Türkiye'de yapılan çalışmaların geldiği nokta ve bu teknolojilerin Türk ordusuna kattığı değer ile bunlarla ilgili gelecekte yapılacak çalışmaların katacağı değerler konuşuldu. Teknolojinin ve gelişmelerin hangi yönde ilerlediği, nasıl bir vizyonla hangi yöne doğru gidildiği konusuna dünyadaki benzer çalışmaların ilerleyen zaman diliminde orduların kuvvet çarpanında nasıl artı değerler üreteceği ile ilgili saptamalar ve bu konudaki gelişmelerin sağlayacağı değerlerle ilgili başlıklara değinildi.

Robotik tarafta 4 bacaklı yürüyen robotların özellikle beyin, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik gözlükleriyle yönetilmesi ve bu beyin-makine arayüzleriyle robotik sistemlerin yönetilebilirliğinin artması konusunda da bilgi verildi. Bununla beraber insan-makine arayüzlerindeki son gelişmeler ile birçok sistemdeki insan-makine arayüzlerinin yenilikçi uzaysal bilgisayar denen yeni konseptlerle uygulanması noktasında fikirler sunuldu ve bu teknolojilerin katacağı katma değer ile kuvvet çarpanındaki değişikliklere ilişkin konular tartışıldı.

Yenilikçi teknolojilerle ortaya konulan milli çözümler

Etkinlikteki "NATO ve Doğan ve Yıkıcı Teknolojilerde Kamu-Özel Ortaklıkları" ile "NATO'nun Geleceğin Tehditlerine Bakış Açısı ve Doğan ve Yıkıcı Teknolojiler" başlıklı oturumlarda konuşmalar gerçekleştiren BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, NATO'nun geleceğinde doğan ve yıkıcı teknolojilerin önemini vurgulayarak, bu teknolojilerin ihmal edilemeyecek kadar yaşamsal olduğunu dile getirdi.

Coşkun, hızla değişen dünyada gittikçe artan tehdit ve risklerin üstesinden gelinmesi için uzaysal bilgisayar, beyin-bilgisayar arayüzü tabanlı askeri çözümler, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri, metaverse, insan-makine arayüzü tabanlı giyilebilir kokpit, dijital eğitim tasarımları, modelleme ve simülasyon, uzaktan bakım ve tamir ve daha birçok alana uygulanabilir çözüm önerilerini katılımcılara sundu.

BİTES'in kabiliyetlerini ve çözüm önerilerini de anlatan Coşkun, insan-makine arayüzü tabanlı karma gerçeklik çözümü olan KARMA ürünü ile pilot eğitimlerinde maliyet-etkinliğin sağlanması ve daha verimli eğitim verilmesi hususlarına değindi. Coşkun, gerçek cihazlar ile simülatörün birlikte çalıştığı sistemde, karma gerçeklik gözlüğü takan pilotun, gerçek aviyonik birimlerden oluşan küçük bir alandaki kokpit ortamında uçuş yapma imkanı elde ettiğini dile getirdi.

Operasyon etkinliğini artıran teknolojiler

Artırılmış gerçeklik destekli Zırh Ötesi Görüş Sistemi ile durumsal farkındalığın ve anlık karar vermede optimizasyonun sağlandığına değinen Coşkun, Askerin Taktik Operasyon Kiti (ATOK) ürünü ile durumsal farkındalık ve karar vermede teknolojide gelinen en son noktayı katılımcılarla paylaştı.

Coşkun, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile geliştirilen Zırh Ötesi Görüş Sistemi sayesinde sahada görev yapan personelin tank içerisindeyken de taktik sahadaki durumsal farkındalığının arttığını belirtti.

Sistemin, Komuta Kontrol Sistemi verilerini de alabildiğini ve bu verileri kamera görüntülerini zenginleştirmek için kullandığını anlatan Coşkun, "Artırılmış gerçeklik gözlüğü takan personel, başını hangi yöne çevirirse zırhı görmeksizin doğrudan aracın çevresini görebilmektedir. Sistem sayesinde, zırhlı araçlara yaklaşım yapıldığında ve piyade desteği bulunmayan durumlarda oluşabilecek güvenlik sorununun önüne geçilmektedir." ifadelerini kullandı.

Coşkun, yapay zekanın dönüştürücü gücü ve bunun muharebe sahasına uyarlanmasıyla farklı simülasyon teknikleri üzerinden savaşın ilerleyişi ve kuvvetlerin olası senaryolara göre kullanılmasının ve bunların sonuçlarıyla ilgili kestirimlerde bulunmanın mümkün olacağını kaydetti.

Geleceğin güvenlik güçleri için giyilebilir teknolojilerle donatılan ATOK, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tim İçi Haberleşme ve Anlık İstihbarat Sistemi olarak tanımlanıyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile desteklenen ATOK Sistemi ile güvenlik güçlerinin operasyon sahasına hakimiyetleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Anlık haberleşme ve dost birlik takibi ile ülke savunması ve terörle mücadelede operasyonların etkinliği artırılıyor.

5 ülkeden 17 partnerin yer aldığı TiDiT projesi ile dijital ikiz çözümü geliştiren BİTES, endüstriyel metaverse geliştirmeye devam ediyor. "Endüstriyel metaverse"ün parçası olarak dijital ikizlerden ve artırılmış gerçeklik teknolojisinden de yararlanılması planlanıyor.