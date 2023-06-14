Türk şirketleri Irak'ın Süleymaniye kentinde iş insanları ve yetkililerle buluştu

Türkiye-Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nden oluşan heyet, Süleymaniye'de bölgedeki iş insanları ve yerel yetkililerle bir araya geldi. Heyetin amacı ticareti genişletmek ve daha büyük bir pazar payı elde etmekti.

Türk şirketlerinden oluşan bir heyet Irak'ın Süleymaniye kentini ziyaret ederek bölgedeki iş insanları ve yerel yetkililerle bir araya geldi.

Türkiye-Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinden (TISİAD) oluşan heyet, temasları kapsamında Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ve kentteki bir grup iş insanı ile görüştü.

TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente geliş amaçlarının ticareti genişletmek ve daha büyük bir pazar payı elde etmek olduğunu söyledi.

Çelik, komşu ülkelerdeki pazarı farklı yerlere kaptırmak istemediklerini belirterek, "Bunun için Türkiye'nin her bölgesinden iş dünyasını getirdik ve aralarında güçlü yatırımcılar var. Biz aradaki köprüyüz." diye konuştu.

Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nevzad Gafur da, Türk şirketlerinin Türkiye'yi tanıtmasının büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Gafur, "Süleymaniye'yi ve Kürdistan Bölgesi'ni sadece mallarınızı satmak için bir pazar olarak görmeyin, aynı zamanda Süleymaniye'ye gelip burada yatırım projeleri yapabilirsiniz." dedi.