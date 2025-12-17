Türk şirketi, Kongo'da 1 milyar dolarlık yatırım için mutabakat zaptı imzaladı

Hacıoğlu Madencilik, Kongo'da 1 milyar dolarlık yatırım için mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Tshuapa Eyaleti'nde altyapı, enerji ve içme suyu alanlarını kapsayan büyük ölçekli stratejik yatırımlar için kritik bir adım atıldı. Tshuapa Eyalet Hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı APCSC (Agence de Pilotage, de Coordination et de Suivi des Conventions de Collaboration) ve Türkiye merkezli Hacıoğlu - Koçak ortaklığı arasında Mutabakat Protokolü (MoU) imzalandı.

İstanbul'da imzalanan protokol; Tshuapa Eyaleti Valisi Yamba Itoko Armand, APCSC Genel Müdür Yardımcısı Elie Tshinguli Kanama ile Hacıoğlu Grubu adına Yasin Hacıoğlu ve Koçak Grubu adına İsmail M. Koçak tarafından imza altına alındı. İmzalanan mutabakat protokolü, Tshuapa Eyaleti'nde çok sektörlü ve entegre bir kalkınma modelini hedefliyor. Mutabakat protokolü ve devamında imzalanan iş birliği sözleşmeleri kapsamında; Boende Havaalanı'nın uluslararası havalimanına dönüştürülmesi, Bokungu ve Ikela'da yeni havalimanlarının inşası, Boende, Bokungu, Ikela, Djolu, Befale ve Monkoto'da güneş enerjisine dayalı fotovoltaik santrallerin kurulması ve altı bölgede içme suyu temini ve su altyapı projelerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

1 milyar dolarlık yatırım paketi

Yapılan anlaşmalara göre; Boende, Bokungu ve Ikela'yı kapsayan üç havalimanı projesi ile buna bağlı enerji ve altyapı yatırımlarının toplam bedeli yaklaşık 309,8 milyon dolar olarak belirlendi. Altı bölgede kurulacak güneş enerjisi santralleri ve içme suyu altyapı projelerinin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 701,6 milyon dolar olarak açıklandı. Böylece Tshuapa Eyaleti'nde hayata geçirilmesi planlanan projelerin toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar doların üzerine çıktı.

"Türkiye-Afrika ilişkileri stratejik bir düzleme oturuyor"

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu, toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar doların üzerine çıkan paketin iki ülke arasındaki dostluğun ve güvenin göstergesi olduğunu ifade ederek, "Türkiye ile Afrika arasındaki ilişki, giderek daha stratejik bir düzleme oturuyor. Biz aramızdaki dostluğun, yalnızca sözde kalmadığını; ticarete, yatırıma, istihdama ve ortak refaha dönüştüğünü sahada görüyoruz. Tshuapa'da atılan bu adım da bunun çok net bir örneğidir. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tshuapa Eyaleti Hükümeti'ne, APCSC'ye ve sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Türkiye-Afrika dostluğunun daha da güçleneceğine; bunun ticarete ve yatırıma daha fazla yansıyacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL