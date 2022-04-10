Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "kamikaze İHA" KARGU'ların sayısı artıyor - Haberler

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Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "kamikaze İHA" KARGU'ların sayısı artıyor

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 'kamikaze İHA' KARGU'ların sayısı artıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin harekat sahasında elini güçlendiren Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'nun yeni teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin harekat sahasında elini güçlendiren Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'nun yeni teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından üretilen sistemin görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

İsmail Demir, "KARGU teslimatlarına devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin harekat sahasında elini güçlendiren KARGU'nun yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Kamikaze İHA" olarak tanınan KARGU'nun, benzerlerinden üstün özelliklerine dikkat çekilen videoda da bu sistemin artırılmış görev süresi, artırılmış görev irtifası, düşük ses seviyesi ile hızlı, çevik, akılı ve güçlü bir yapıda olduğu kaydedildi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

İhlas Haber Ajansı, İsmail Demir, Kamikaze, Türk, Ekonomi, Haberler

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