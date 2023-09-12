Türk Savunma Sanayisi DSEI 2023 Fuarına Katıldı

Türk savunma sanayisi, İngiltere'de düzenlenen, alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) yaklaşık 30 şirketle katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ExCeL Fuar Merkezi'nde hükümetler, silahlı kuvvetler ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren üç gün sürecek fuara dünyanın birçok ülkesinden tedarikçiler katıldı.

Dünyanın en büyük uluslararası savunma ve güvenlik teknoloji fuarlarından biri olan ve bu yıl 22'ncisi düzenlenen DSEI 2023'te, savunma ve havacılık sanayisine yönelik en son çözüm ve sistemler sergilendi.

Bu yıl "entegre güce ulaşmak" temasıyla düzenlenen etkinlikte, hava, kara, deniz, siber ve elektromanyetik faaliyetler ile uzaydan oluşan operasyonel alanlar arasında entegrasyon uygunluğuna işaret edildi.

Her iki yılda bir düzenlenen fuara, Türk savunma sanayisi şirketleri de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle katılım sağladı.

Fuarda, aralarında ASELSAN, BMC, CES Kompozit, HAVELSAN, Kale Arge, MKE AŞ, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz, TAIS'in bulunduğu yaklaşık 30 Türk şirketi, ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

" Türkiye'nin İngiltere ile savunma sanayi alanındaki ilişkileri güçlü"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş fuara katılarak, Türk savunma sanayisi şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.

Ertaş, fuarda yaptığı açıklamada, her iki yılda bir düzenlenen DSEI'nin dünyanın en önemli savunma sanayi fuarlarından biri olduğunu, fuara savunma alanında çok önemli bir aktör haline gelen Türkiye'den de, ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere yaklaşık 30 firmanın katıldığını bildirdi.

Büyükelçilik olarak firmalarla birlikte olmayı istediklerini dile getiren Ertaş, "Böylelikle hem biz onlara hem de onlar bize güç katıyorlar." ifadesini kullandı.

Ertaş, Türkiye'nin İngiltere ile savunma sanayi alanındaki ilişkilerinin güçlü olduğunun altını çizerek, "Hem büyük platformlar hem irili ufaklı projeler üzerinde görüşmeler devam ediyor. Umarız bu görüşmeler olumlu sonuçlanır ve ülkemizin ihracatına, savunma sanayi alanındaki gücüne güç katmaya devam ederiz." dedi.???????

"Savunma sanayi Türkiye'de önemli ihracat kalemi haline geldi"

Büyükelçi Ertaş, savunma sanayinin Türkiye'de önemli ihracat kalemi haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milli alanda da önemli ilerleme katettik. Şu anda millilik oranımız yüzde 80'i geçmiş durumda. İnşallah bu daha da artacak. Bu alanda ilerleme katettikçe dünya çapında da firmalarımız tanınan ve bilinen markalar üretmeye devam ediyorlar. İnşallah daha nice yeni markalar ve firmalarımızı dünya çapında ürünleriyle görürüz."

Dünyanın en prestijli fuarlarından DSEI 2023, 15 Eylül'de sona erecek.???????