Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk savunma sanayisi 41 firmasıyla ADEX 2022 Fuarı'na katılacak

Ekonomi Haberleri

Türk savunma sanayisi 41 firmasıyla ADEX 2022 Fuarı'na katılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle 41 Türk savunma sanayi firması, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından ADEX (Azerbaijan International Defence Exhbition) Fuarı'na...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle 41 Türk savunma sanayi firması, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından ADEX (Azerbaijan International Defence Exhbition) Fuarı'na iştirak edecek.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığının girişimleri ve Azerbaycan Savunma Bakanlığının destekleriyle bu yıl 4'üncüsü yapılacak ADEX Fuarı, 6-8 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek.

Her iki yılda bir gerçekleştirilen fuar, ilk olarak 2014'te düzenlendi. ADEX Fuarı, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri olarak görülüyor.

Fuara, Türkiye adına SSB liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle 41 firmanın katılımı planlanıyor. Toplam 2 bin 801 metrekare alanda, fuar alanın yarısından fazlasını kaplayacak büyüklükte "Türk Milli Pavilyonu" konsepti oluşturuldu.

Fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleriyle görüşmeler yapacak. Türkiye Milli Pavilyonu'nda, fuar katılımcılarına Türk savunma sanayisi ve ileri teknolojik yeteneklerine ilişkin bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Fuara ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, OTOKAR, MKE AŞ, ROKETSAN, Sarsılmaz, ASFAT, BMC, Altay Yazılım, Armelsan, ASSAN, Ata Silah, Ayesaş, Berkin Mühendislik, BLG Savunma, Dearsan, Dorçe, HTR, İŞBİR, Karel, KZ Mekotronik, Lentatek, Maren Robotics, Masttech, MILSOFT, Nanografi, NUROL Technology, Profen, Sağlam Metal, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, SDT, SIMSOFT, STM, TAIS, TARGET ATIŞ SİS, TİSAŞ, Titra, TURMAKS ve ÜNİMETAL firmaları katılım sağlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Güney Kafkasya Orta Asya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title