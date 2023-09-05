Türk Savunma Sanayii Firmaları Polonya'da Fuar'a Katılıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Türkiye'den 10 firma, Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılıyor. Fuarda Türk firmalar ile diğer ülkeler arasında işbirliği potansiyeli geliştirilmesi hedefleniyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle Türkiye'den 10 firma bu yıl Polonya'nın Kielce kentinde 31'incisi düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na iştirak ediyor.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya Devlet Başkanı himayelerinde yılda bir düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 5-8 Eylül tarihleri arasında dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkelerin savunma sanayii firmaları ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılımıyla gerçekleşiyor.

Türk savunma sanayi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, simülatörler ve lojistik destek ürünlerinin sergileneceği fuarda, Türk firmalar ile diğer ülkeler arasında işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefleniyor.

Fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler yapacak. Türkiye Milli Pavilyonunda, fuar katılımcılarına Türk savunma sanayi ve ileri teknolojik yetenekleri hakkında bilgiler sunulacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Fuara Türkiye'den 3E Elektro Optik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, Canik Samsun Yurt Savunma ve Ticaret AŞ, Kalekalıp Makine ve Kalıp Sanayi AŞ, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, Makel Mekanik Mühendislik AŞ, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Repkon Makina, Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ ve Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları katılıyor.