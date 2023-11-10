Türk Şarap Üreticileri Çin Pazarında İş Fırsatları Arıyor

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılan Türk şarap üreticileri, Çin pazarında büyük potansiyel olduğunu düşünerek iş fırsatları arıyor. Türk şarapları uluslararası arenada tanınmaya başlasa da daha fazla yol kat etmeleri gerektiğini belirten üreticiler, bu fuar sayesinde şanslarının artacağını düşünüyor.

İSTANBUL, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in sınırsız fırsat ve potansiyel barındıran devasa pazarından faydalanmak isteyen daha fazla sayıdaki yabancı şirketlerin bazıları düzenli olarak her sene, bazıları ise ilk kez olmak üzere 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılıyor. Bu şirketler arasında Türkiye'nin ödüllü iki şarap üreticisi de yer alıyor.

Urla Şarapçılık'ın sahibi Can Ortabaş, "Son derece heyecanlıyız, çünkü Çin büyük bir pazar. Belki biz küçüğüz, ama büyük pazarlar ilgi çekicidir. Ayrıca Çin her geçen gün büyük değişimler yaşıyor" dedi.

İzmir Limanı yakınındaki Ege kasabası Urla'da bulunan butik şarap imalathanesinde kısa süre önce Xinhua'yla söyleşi yapan tutkulu şarap üreticisi, Çin'in şarap üretim ve tüketim kültüründe yaşanan "şahane" değişimden söz etti.

Ortabaş, "Çin gelecekte en iyi yöreyi bulacak ve çok iyi şaraplar yapacaktır. İlk tattığım Çin şarapları çok farklıydı. Geçen yıl tattığım yeni şaraplarsa harikaydı" dedi.

Çin'de şarap tüketiminin son yıllarda büyük artış gösterdiğini kaydeden Ortabaş, bu trend sayesinde Türk üreticilerin de büyük bir pazara giriş yapabildiğini söyledi.

Urla Şarapçılık'ın yanı sıra Türkiye'nin önde gelen şarap üretici ve ihracatçısı Kavaklıdere de Shanghai kentinde düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılarak bu global fuarda iş fırsatları arıyor.

Şarap ürünlerine ek olarak Türkiye'nin kuru meyve ve zeytinyağı da bu yılki fuarda büyük ilgi görüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Baş Koordinatörü Jak Eskinazi, Türkiye'nin, dünyanın en prestijli ve en büyük ihracat fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na büyük önem verdiğini ve fuara katılan tüm Türk şirketlerinin Çinli ziyaretçilere ürünlerini etkileyici biçimde sunmak için büyük çaba gösterdiğini belirtti.

Eskinazi, Çin ekonomisinin başarısı karşısında Türk şirketlerinin, kazan-kazan mantığıyla ticareti geliştirmeye ve Çin'e ihracatlarını artırmaya istekli olduğunu ifade etti.

Ortabaş ise, Türk şarapları uluslararası arenada giderek daha fazla tanınsa da küresel pazardan yararlanmak için biraz daha yol kat etmeleri gerektiğini söyledi.

"Bu iş zaman ister, kolay değil" diyen Ortabaş, Çin Uluslararası İthalat Fuarı sayesinde şanslarının artacağını kaydetti.