Türk Reasürans 2025'te 11,9 Milyar Lira Prim Üretti

Türk Reasürans, 30 Haziran itibarıyla 11,9 milyar lira brüt prim üretimi yaptı, şirketin net dönem karı 1,7 milyar liraya ulaştı.

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamaya göre, tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı sermayesiyle 6 Eylül 2019'da kurulan şirket, sadece yerel pazarda değil, küresel ölçekte de adından söz ettiren bir aktör haline geldi.

Sektörde 30 sigorta şirketine ve globalde 36 ülkeye teminat sunan Türk Reasürans, hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine güven aşılarken altıncı yıl dönümüne denk gelen 2025 yılının ilk yarısındaki finansal performansıyla sektördeki lider konumunu pekiştirdi.

Bağımsız denetimden geçmemiş sonuçlara göre, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,9 milyar lira brüt prim üretimi yapan şirketin teknik karlılığı 1,9 milyar liraya, net dönem karı ise 1,7 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde aktif büyüklüğü 35,7 milyar liraya, öz sermayesi 7,9 milyar liraya yükselen şirketin güçlü bilanço yapısına ek olarak bileşik rasyosu yüzde 95 seviyesinde gerçekleşerek sürdürülebilir karlılığa işaret etti.

2025'in geri kalanında da disiplinli büyüme stratejisini sürdürmeyi ve sektöre sağladığı güvenceyi güçlendirmeyi hedefleyen Türk Reasürans, kuruluşundan bu yana yaklaşık 40 milyar liralık primin ülke ekonomisinde kalmasını sağladı.

Şirket, 2024 yılında 1,16 milyar lira vergi ödeyerek vergi rekortmenleri arasında yer alırken, 2025'in ilk yarısında 695 milyon lira vergi ödedi.

Özel Riskler Yönetim Merkezi ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun teknik işleticiliğini başarıyla yürüten Türk Reasürans, birçok ilke imza attı. Katılım sigorta şirketlerine reasürans hizmeti sunmak amacıyla Türk Katılım Reasüransı hayata geçiren şirket, teknoloji iştiraki T-Rupt Teknolojinin geliştirdiği CatMod platformuyla afetler karşısında mali kayıp modelleme hizmeti sunuyor.

T-Rupt Teknoloji, yurt içinde sigorta şirketleri, brokerler ve eksperler dahil 49 kuruma hizmet verirken, Azerbaycan ve Romanya'da sunduğu modelleme hizmetleriyle teknolojisini uluslararası pazara taşıdı.

Yeni işbirlikleriyle CatMod da dünya çapında kullanılan bir modelleme platformuna entegre edilerek uluslararası çaptaki kabulünün ilk adımını attı.