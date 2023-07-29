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Türk Parfümlerine Dünya Çapında İlgi Artıyor

Ekonomi Haberleri

Pandemi ve sonrasında dünya çapında yaşanan sıkıntılar nedeniyle tedarik zincirinde büyük aksamalar başta Avrupa olmak üzere birçok tüketicinin Türk parfümlerine olan ilgisini artırdı. Teoman ve Serkan Mutlu kardeşler tarafından üretilen 'Barbies' parfümlerine dünya çapında ilgi on kat arttı.

Pandemi ve sonrasında dünya çapında yaşanan sıkıntılar nedeniyle tedarik zincirinde büyük aksamalar başta Avrupa olmak üzere birçok tüketicinin Türk parfümlerine olan ilgisini artırdı. Teoman ve Serkan Mutlu kardeşler tarafından üretilen 'Barbies' parfümlerine dünya çapında ilgi on kat arttı.

Pandemi ve sonrasında dünya çapında yaşanan sıkıntılar nedeniyle özellikle tedarik zincirinde meydana gelen aksamalar Türk firmalarını ön plana çıkması devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada Türk parfümlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Teoman ve Serkan Mutlu kardeşler tarafından üretilen ve Türkiye de üretimi yapılan parfüm markası tüm dünya tarafından ilgi görüyor. Bir Türk firmasının atağı tüm dünyada alanında ses getirmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Serkan Mutlu Ekonomi Haberler

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