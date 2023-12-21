Türk Müteahhitler için Kalkınma Yolu Projesi Önemli

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kara ve demir yolu ağıyla ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'nde atılacak adımların Türk müteahhitler için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eren, AA muhabirine, sektörün faaliyetleri ve gelecek yıl hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sektörü iş gücü, enerji ve emtia fiyatları itibarıyla derinden etkilediğini belirten Eren, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine yeniden ivme kazandırmak için Ukrayna'nın yeniden inşasında somut öneriler geliştirdiklerini, Rusya ile ilişkileri de muhafaza edip eski seviyelerine çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Yeni hedef, Körfez ülkeleri

Bu süreçte yeni hedef ülkeler üzerinde yoğunlaştıklarını dile getiren Eren, "Siyasi ilişkilerimizin düzelmesiyle dikkatimizi özellikle Körfez ülkelerine çevirdik. Başta Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere bölgedeki varlığımızı artıracak faaliyetlere odaklandık." dedi.

Eren, ilk aşamada yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan Suudi Arabistan'ı Rusya'daki kaybı telafi etmede aday olarak gördüklerini ve bu ülkeyle işbirliğini geliştirmeye yönelik çalıştıklarını ifade etti.

Irak'ta gerçekleştirilecek alt ve üstyapı projelerinde de işbirliği yaptıklarını bildiren Eren, "Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kara ve demir yolu ağıyla ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'nde atılacak adımların müteahhitlerimiz için öneminin büyük olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Proje tutarı hedefi 50 milyar dolar

Sektör olarak tüm dünyada aranan "Türk müteahhitliği" markasıyla yola devam ettiklerini vurgulayan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin uluslararası proje portföy büyüklüğü 135 ülkede üstlenilen 12 bine yakın projeyle 500 milyar dolara ulaştı. Yeni pazarlara açılıp yeni projeler üstlenerek Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi'ne giren 40 firmamızla bu yıl dünya ikinciliğimizi muhafaza ettik. Önümüzdeki dönemde yurt dışında her yıl üstleneceğimiz yeni proje tutarı hedefimizi kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak belirledik."

Eren, yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ehil yapı müteahhidi, güçlü yapı denetimi, yetkin mühendislik sistemi, mesleki yeterlilik belgeli iş gücü, kaliteli malzeme, çok yönlü imar mevzuatı ve bilinçli kamuoyu ilkelerini öne çıkarıp "afet öncelikli" kentsel dönüşüm için yönlendirici olmak için çaba gösterdiklerini anlattı.

Kentsel dönüşüm düzenlemeleri olumlu

Sektörde son 2 yılda temel girdi maliyetlerinde yüzde 335'e varan artışlar yaşandığına dikkati çeken Eren, artışların sektörün temel sorunu haline geldiğini belirtti.

Eren, müteahhitlik firmalarının, kamu yatırımları için ayrılan ödenek yetersizliği, hak ediş tahsilatlarındaki gecikmeler ve sektörde kalifiye iş gücü bulunmaması gibi sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Müteahhitlerin ve tüketicilerin finansmana erişim sorunu yaşadığına, bunun da konut sektöründe yavaşlamaya neden olduğuna işaret eden Eren, kamu arazilerinin imara açılması, mülkiyeti devlette kalmak üzere sosyal konutların inşasında atılan adımlar ile kentsel dönüşüm düzenlemelerini olumlu bulduklarını söyledi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacağına yönelik genelgeyi hatırlatan Eren, şunları kaydetti:

"Bu karar, kamuya iş yapan müteahhitlerimizin, yeni yılda kamudan yeni proje alamayacağını göstermektedir. Bu nedenle yeni yılın Türk müteahhitlerinin yurt dışındaki başarılı işlerine daha fazla önem verdiği bir yıl olacağını öngörmekteyiz. Öte yandan, çağın hep bir adım önünde olma vizyonuyla hem ülkemize hem sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz. Her fırsatta işaret ettiğimiz sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında yurt içi ve dışında birçok kurum ve kuruluşla önemli çalışmalar yürüttük. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki faaliyetlerimizi daha da geliştirip, artıracağız."