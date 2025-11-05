Türk Müteahhitler Dünya Genelinde Buluştu

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi 2025 listesinde yer alan Türk firma temsilcileri, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen etkinlikte ATO Congresium'da bir araya geldi.

Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından açıklanan listede yer alan firmalar, Ankara'da düzenlenen programda buluştu. Etkinliğe Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren katıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, konuşmasında Ankara'nın inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde şehrimiz yüksek bir potansiyele sahip. Ankara, inşaat sektörü hasılasında yüzde 10,3, gayrimenkul faaliyetlerinde ise yüzde 7,8 payla ülke genelinde ikinci sırada bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 1972'de başlayan yurt dışı müteahhitlik yolculuğunun bugün 137 ülkede 12 bin 674 proje ile 546,8 milyar dolar değere ulaştığını kaydeden Ağar, sektörün büyümeye devam ettiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, "Ülkemiz sizlerin sayesinde hedeflediğimiz seviyelere ulaşacaktır. Ankara, eğitim kenti olmasının sağladığı insan kaynağıyla sizler için önemli bir potansiyele sahip" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran da bu yıl listede 45 Türk firmasının yer aldığını belirterek, "Çin'den sonra ikinciyiz. Bu tablo sadece müteahhitlik başarısı değil, Türk mühendisliğinin ve yönetim kabiliyetinin de bir göstergesi. 45 firmadan 22'sinin merkezi Ankara'da. Bu da başkentimizin üretim ve mühendislikteki gücünü ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin inşaat sektörü ihracatına doğrudan etki ettiğini belirterek, "Ne kadar fazla iş üstlenirsek, o oranda ihracatımız da artıyor" dedi. - ANKARA