Türk Müteahhitler Birliği, Türk inşaat sektörünün başarılarını ve hedeflerini paylaştı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, sektör olarak başarılar kazanmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye'nin ikinci yüzyılında, önümüze çıkacak tüm zorluk ve engellerin üstesinden kararlılıkla gelerek başka ülkelerin bütçelerinden Türk insanına daha fazla istihdam ve Türk sanayisine daha fazla ihracat imkanı yaratacağımıza inanıyorum." dedi.

Eren, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla birlik merkezinde düzenlenen "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2023 Yılı Değerlendirmesi" isimli toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllarda sektörü etkileyen koşullara işaret etti.

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını anımsatan Eren, "İnşaat sektörü olarak yaralarımızı sarmak ve deprem bölgesini yeniden inşa etmek için tek vücut halinde, yoğun bir çalışmanın içine girdik. Tüm olağanüstü koşullar altında, yurt dışına yönelik faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ettik. Yurt içinde 'ekonominin lokomotifi', yurt dışında ise 'dünyayı inşa eden' müteahhitler olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu kaybı, farklı pazarlara açılarak telafi etmeyi hedeflediklerine bildirerek, "Bu doğrultuda dikkatimizi özellikle Körfez ülkelerine çevirdik. İlk aşamada sektörümüz için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıdığını düşündüğümüz Suudi Arabistan'ı en önemli pazar olarak belirledik." diye konuştu. Bu kapsamda Suudi Arabistan'a gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından, bu ülkedeki işverenlerle toplantılar düzenlediklerini aktaran Eren, bu girişimlerin somut yansımaları olduğunu söyledi.

Geleneksel pazarları olan Irak'a da özel önem verdiklerini belirten Eren, bu ülkede gerçekleştirilecek alt ve üstyapı projelerinde işbirliği hususunda mutabakat sağladıklarını anlattı.

Eren, Irak'ın kalkınmasında ve bölgenin istikrarında çok büyük rol oynayacağına inandıkları Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk müşavir ve müteahhitlerinin önemli roller üstlenmesi için gayret içerisinde olduklarına işaret ederek, "Proje tamamlandığında, ülkemizden Basra Körfezi'ne kadar modern kara ve demir yolu ağı ile ulaşım imkanı elde edilecek." ifadesini kullandı.

ENR Dergisi'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesine giren 40 firmayla 2023 yılında da dünya ikinciliğini muhafaza ettiklerini anımsatan Eren, "Türk müteahhitler olarak önümüzdeki dönemde yurt dışında her yıl üstleneceğimiz yeni proje tutarı hedefimizi, kısa vadede 30 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak korumaktayız." dedi.

Eren, müteahhitler olarak sadece yapıları değil, yarınları da inşa ettiklerinin bilincinde olduklarını söyledi.

Devletin desteği başarılar kazanmaya devam edeceklerine işaret eden Eren, "Türkiye'nin ikinci yüzyılında, önümüze çıkacak tüm zorluk ve engellerin üstesinden kararlılıkla gelerek başka ülkelerin bütçelerinden Türk insanına daha fazla istihdam ve Türk sanayisine daha fazla ihracat imkanı yaratacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"137 ülkede faaliyet gösteriyoruz"

Türk Müşavir, Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İrfan Aker de müteahhitlik sektörünün dünya pazarında bulunduğu yeri korumalarının ülke için gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Aker, üyelerinin 137 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, yurt içinde edindikleri tecrübelerin yurt dışında işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Türk firmalarının, dünya piyasasında elde ettiği başarının sebeplerine işaret eden Aker, şunları kaydetti:

"Firmalarımız çok dinamik yapıya ve inisiyatif kullanma becerisine sahip. Her yere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Uluslararası standartlar konusunda tecrübeye sahipler. Birçok coğrafyada tercüme edilmişler. Bilgi ve tecrübe paylaşımına açık oluyorlar. Birçok ülkeye göre firmalarımızın fiyat avantajı var."