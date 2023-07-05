İki ülke arasında yeniden büyükelçi atanması kararının ticari ilişkilere de yansımalarının olması bekleniyor. Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, önümüzdeki dönemde Mısır'ın Türkiye'nin en önemli ihracat ve ticaret partneri olacağını belirtti.

6 Nisan 1920

1- Türk- Mısır ticari ilişkilerinde yeni sayfa açılıyor

İki ülke arasında yeniden büyükelçi atanması kararının ticari ilişkilere de yansımalarının olması bekleniyor

DEİK Türkiye- Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer:

"2023-2024 döneminde öngörülen yatırım 500 milyon dolar seviyesinde. Perakendecilik, enerji, ev aletleri, taşımacılık sektörlerinde yeni yatırımlar bekleniyor"

"Önümüzdeki dönemde Mısır, Türkiye'nin en önemli ihracat ve ticaret partneri olacak. 10 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi 15-20 milyar dolar seviyesine çıkabilir"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Buzulların erimesi Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki su seviyesini yükseltiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe:

"Yapılan ölçümlerde bizim denizlerimizde yılda 4 milimetre deniz seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu çok küçük bir yükselme olarak gözükebilir ama on yılda 4 santimetreye, yüz yılda da 40 santimetreye karşılık gelir"

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güçlü İnsel:

"Altyapılar, denize deşarj sistemleri, atık su toplama sistemleri su seviyesine göre tasarlanır. Deniz ya da yeraltı suyunun yükselmesiyle bu sistemlere giriş olacağı için kapasitenin yetmemesi durumu söz konusu olur"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

3- Türkiye'nin 90 yıllık "bitki hafızası" Ankara Üniversitesinde koruma altında

Üniversite bünyesinde bulunan, Cumhuriyet'in ilk herbaryumu, yaklaşık 250 bin bitki örneğiyle botanik araştırmacıları ve öğrencilerine rehber oluyor

Ankara Üniversitesi Herbaryum Sorumlusu öğretim görevlisi Tuğrul Körüklü:

"Yaklaşık 10 bin türe ait 250 bin civarında bitki örneği var. Bu sayının 4 bini endemik tür. Sistematik bir şekilde sınıflandırılan bitki örnekleri burada 556 çelik dolap içerisinde saklanıyor"

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk lirasıyla dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında 349,5 milyar lirayı buldu

Türk lirasıyla ihracat haziranda yaklaşık 17 milyar lira, ocak-haziran döneminde ise 94,5 milyar lira oldu

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- MASFED Başkanı Erkoç, araç piyasasının dengeye oturmaya başladığını belirtti:

"Şu anda piyasalar rahatlamaya başladı, daha önce vatandaşımız bayiye gittiği zaman araç bulamıyordu. Şimdi bayiler vatandaşları aramaya başladı"

"Bu manipülasyon köpüğünün biraz ortadan kalktığını görüyoruz. Sıfır araç bulununca ikinci el fiyatları da haliyle gerileyecek"

(Mert Davut/Ankara)

6- İhracatta aslan payı İstanbul'un oldu, en yüksek artışa Muş imza attı

Ocak-haziran döneminde 15 kent, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

İlk yarıda İstanbul 47,5 milyar dolar, Kocaeli 9 milyar dolar ve Bursa 8,1 milyar dolarlık dış satıma imza attı

26 il ihracatını artırırken, bu alanda başı yüzde 310 artış ile Muş, yüzde 207 artış ile Tunceli ve yüzde 23 artış ile Trabzon çekti

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Kara Kartal, Borsa liginde ilk yarıda kanatlanıp uçtu

Hisseleri ilk yarıda yüzde 280,5 artış kaydeden Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

Beşiktaş'ın hisseleri geçen ay da yüzde 73,6 yükseldi

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, geçen ayı 6 milyar 156 milyon 556 bin lira piyasa değeriyle tamamladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Ozan Kabak'ın gözü Almanya'daki EURO 2024'te

Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu:

"Almanya'da 4. senemi geçireceğim. Bütün sahaları, şehirleri iyi biliyorum, çok yakın arkadaşlarım var. Benim için tabii ki EURO 2024'ün Almanya'nın ev sahipliğinde olması ekstra motivasyon, Almanya'da finalleri oynamak müthiş olur"

"Milli takım her oyuncunun olmak isteyeceği bir yer. Ben de orada bulunduğum için çok gururluyum. Benim beklentim her zaman milli takım hocası ve oyuncusu arasında oynama ve oynamama konusunda bir şeffaflığın ve kriterlerin olması"

"Galatasaray'ın şampiyonluğu için ayrıca mutluyum. Okan hoca, Erden ağabey çok güzel bir takım kurdular. Galatasaray'ın her zaman bu kalitede oynaması, bu kalitede oyunculara sahip olması gerek"

(Hilmi Sever/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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