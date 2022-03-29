Türk makarnasında yurt içinde burgu, yurt dışında spagetti tercih ediliyor

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, 160 ülkeye ihraç edilen makarnada en çok "spagetti", yurt içinde de "burgu" türünün tercih edildiğini belirtti.

Külahçıoğlu, AA muhabirine, geçen yıl 160 ülkeye yapılan 1 milyon 370 bin tonluk ürün ihracatından 780 milyon dolar gelir elde eden Türkiye'nin, dış satımda İtalya'dan sonra dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi.

İç pazarda da geçen yıl 650 bin ton makarna tüketildiğine dikkati çeken Külahçıoğlu, "Kovid-19 nedeniyle artan taleplerle 2020 yılında pazarda yüzde 20 büyüme gerçekleşti. Geçen yıl da bu büyümenin korunduğunu görüyoruz, azalma olmadı. Türkiye'de kişi başına tüketim yıllık 8 kilogram olarak korundu. Bu da yıllık 650 bin tona tekabül ediyor. Türk halkı makarnayı seviyor ve tüketmeye devam ediyor." dedi.

Külahçıoğlu, Türkiye'yi dış satımda olduğu gibi makarna tüketiminde de dünyanın ilk sıralarına taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, kişi başı tüketimle dünyada 8'inci sırada yer aldıklarını, bunu yüzde 5 artırarak 8,4 kilograma çıkarmak istediklerini kaydetti.

Sektör çalışmalarının yanı sıra tüketiciyi de bilinçlendirerek reklam ve etkinliklerle bu rakama ulaşacaklarını anlatan Külahçıoğlu, sağlık açısından ve besleyici özelliğinden dolayı her yaş gruba makarna tüketmeleri önerisinde bulundu.

En çok "burgu" makarna tercih ediliyor

Külahçıoğlu, Türkiye'deki sofralarda en çok tüketilen makarnanın "burgu", dış satımda ise "spagetti" olduğuna değinerek, "Tüketilen çeşitler açısından baktığımızda Türk tüketicisi en çok burguyu tercih ediyor. Sonrasında kelebek ve fiyonk, spagetti, kalem kesme ve ince kesme çeşitleri geliyor. Bunların arkasında da arpa ve tel şehriye yer alıyor. Bu türler, makarna sektörünün sattığı ürünlerin ağırlığını oluşturuyor. Yurt dışına gönderilen ürünlerin yüzde 80'ini ise spagetti oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin makarna stoklarının yeterli seviyede olduğunu bildiren Külahçıoğlu, "Yurt içinde makarna stoklarımız yeterli. 2022 yılının başında makarnalık buğday anlamında ekim alanlarının yeterli olduğunu görüyoruz. Bahar yağışları da uygun ve yeterli olursa gelecek yıl içerisinde sektörün hammadde ve stok sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyoruz. Buğday arzında da herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Türk makarna sektörünün büyüklüğünün 1 milyar dolara ulaştığını söyleyen Külahçıoğlu, sektörün, doğrudan ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.