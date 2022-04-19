Türk Lokumu'nu genç kuşak da çok sevdi

GAZİANTEP (İHA) - Türklerin geleneksel lezzetlerinin başında yer alan lokumu, modern üretim anlayışı ve kültürel lezzetle birleştiren Tuğba Kuruyemiş, genç kuşakları da lokumu sevdirdi. Geçtiğimiz yıl Antep Rüyası ismi ile üretime başlanan ve Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü alan Antep Rüyası adlı lokumun ardından 2 ayrı çeşit daha lokum türü geliştirildi.

Genç nesil tarafından oldukça çok sevilen Tuğba Kuruyemiş'in rüya serisi lokum türleri sosyal medyada en fazla paylaşılan gıda ürünlerinin başında yer alınca Tuğba Kuruyemiş sadece lokum taleplerini karşılayabilmek için özel üretim ekibi oluşturdu.

Globalleşen dünyada her şeyin artık dijital mecrada yer aldığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internet ile mekan mefhumu ortadan kalktı. Herkes elindeki telefon ya da bilgisayar ile beğeni ya da eleştirisini tuşlarla yapıyor. Tuğba Kuruyemiş olarak yaklaşık 40 yıl önce 'Burada gülümseme hizmet eder' sloganı ile başladığımız hizmeti artık sadece mağazalarımızda değil, internet siteleri aracılığı ile de sürdürüyoruz. Dijital dünyada uyum sağlayan herkes, artık beğeni ya da eleştirisini çok daha kolay dile getirdiği için rüya serisi adını verdiğimiz lokum türleri en fazla rağbet gören ürünlerin başında yerini aldı" diyerek her gün binlerce paket ürünü hem mağaza hem de internet aracılığı ile tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi.

"Ulaşılabilir kalite temel prensibimiz"

Yaklaşık 40 yıldır sadece üretim üzerine değil daha iyisini ve en kalitelisini ortaya çıkarmak için de çalıştıklarını belirten Tonkul, "Tuğba Kuruyemiş olarak faaliyete başladığımız günden bu yana yüzlerce ürün oluşturduk. Bunun yanında 40 yıl 3-4 kişilik bir ekiple başladığımız çalışmayı bugün yaklaşık 1200 kişi ile sürdürüyoruz" diyerek hem kaliteli üretimin hem de istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Rüya serisi en çok beğenilen lokum çeşidi oldu"

Yaklaşık 3 yıl önce Tuğba Kuruyemiş'te görev yapan gıda mühendislerinin uzun çalışmaları sonucu üretilen ve Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü alan Antep Rüyası adlı lokum çeşidinden sonra seriye 'Bademli Antep Rüyası' ve 'Çikolata Rüyası' adlı iki ürün daha eklediklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, bu yıl da Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü'ne talip olduklarını söyledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi