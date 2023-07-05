Türk Lirasıyla Dış Ticaret Hacmi Yüzde 129 Arttı

Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129,3 artarak 349 milyar 488 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129,3 artarak 349 milyar 488 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, dış ticaret hacmi geçen ay yüzde 14,1 azalışla 47 milyar 198 milyon dolara düşerken ocak-haziran döneminde ise yüzde 1,7 artışla 308 milyar 172 milyon dolara ulaştı.

Türk lirasıyla dış ticaret de Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel seyir izledi.

Buna göre, Türk lirasıyla ihracat ocakta 14 milyar 745 milyon lira, ithalat 30 milyar 738 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 45 milyar 483 milyon liraya çıktı.

Türkiye'nin şubat ayı ihracatı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolara düşmüştü. Türk lirasıyla ihracat da aynı ayda 13 milyar 863 milyon liraya geriledi. Türk lirasıyla ithalat bu dönemde 40 milyar 364 milyon lira, dış ticaret hacmi 54 milyar 227 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Mart ayıyla birlikte ihracatta yaşanan toparlanma, Türk lirasıyla ihracata da yansıdı. Martta söz konusu ihracat, 18 milyar 49 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat tutarı 45 milyar 755 milyon lira olurken, dış ticaret hacmi 63 milyar 805 milyon liraya çıktı.

Depremlerin dış satım üzerindeki olumsuz etkisi nisanda da devam ederken ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda Türk lirasıyla ihracat 14 milyar 611 milyon liraya, ithalat 43 milyar 123 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 57 milyar 734 milyon liraya geriledi.

Türk lirasıyla ihracat mayısta 16 milyar 331 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat tutarı 49 milyar 479 milyon lira olurken, dış ticaret hacmi 65 milyar 810 milyon liraya ulaştı.

Haziranda ise ihracatta yaşanan gerilemeye karşın Türk lirasıyla ihracat artış trendini sürdürdü. İhracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71 artarak 16 milyar 981 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 45 milyar 449 milyon lira oldu.

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artarak 62 milyar 430 milyon liraya çıktı.

Türk lirasıyla ihracat ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86,7 artarak 94 milyar 580 milyon lirayı buldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 254 milyar 908 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında Türk lirasıyla dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129,3 artışla 349 milyar 488 milyon lira olarak hesaplandı.