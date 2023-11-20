Türk Lirası Mevduat Hesaplarının Payı Yüzde 38,5'e Yükseldi
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Mevduat faizlerinin yükselmesiyle birlikte Türk Lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,5'e çıktı. Politika faizindeki artışlar ve sadeleşme adımlarıyla Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 6,5 ayın zirvesine çıktı.
Türk Lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,5'e yükseldi.
Mevduat faizlerinin 45'e kadar yükselmesi bu alanda talebi artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk Lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,5'e yükseldi.
Politika faizinde gerçekleşen artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi