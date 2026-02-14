Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı hız kesmiyor

Türk limanlarına yanaşan gemi sayısı, 2025'te 62 bin 656 ile son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

AA muhabirinin Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk limanlarına uğrayan gemi sayısındaki artış sürüyor.

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 ve 2021'de limanlara sırasıyla 48 bin 821 ve 51 bin 199 gemi uğrarken, 2022'de söz konusu sayı 58 bin 52 olarak kayıtlara geçti.

Limanlara uğrayan gemi sayısı 2023'te 60 binin üzerine çıkarak 60 bin 195 oldu. Limanlara 2024'te de 60 bin 594 gemi uğradı.

Geçen yıl ise limanlara uğrayan gemi sayısı 62 bin 656'ya çıkarak, son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türk limanlarına 2025'te yanaşan 62 bin 656 geminin 21 bin 907'sini Türk bayraklı, 40 bin 749'unu ise yabancı bayraklı gemiler oluşturdu.

Gemilerle en çok Avrupa hatlarında araç taşındı

Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı da geçen yıl artış gösterdi.

Söz konusu gemilerle taşınan araç sayısı, 2024'te 706 bin 387 iken 2025'te 724 bin 726 oldu.

Türkiye'ye geçen yıl yurt dışı güzergahlı Ro-Ro gemileriyle 359 bin 923 araç gelirken, ülkeden 364 bin 803 araç ayrıldı.

Yurt dışı hatlarını kullanan araçların büyük kısmı Avrupa limanlarından taşındı. Ro-Ro gemileriyle 2025'te taşınan 724 bini aşkın aracın 522 bin 717'sinin transferi Trieste, Bari, Valensiya, Marsilya gibi Avrupa hatlarıyla gerçekleşti.

Tuapse, Novorossiysk ve Köstence gibi Karadeniz limanlarıyla Türk limanları arasında taşınan araç sayısı da aynı dönemde 91 bin 588 olarak kayıtlara geçti.

Türk limanlarına son yıllarda uğrayan yıllık toplam gemi sayısına dair istatistikler ise şöyle: