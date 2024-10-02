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Türk Kuru Meyve İhracatında Hindistan Hedefi

Türk Kuru Meyve İhracatında Hindistan Hedefi
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Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 'Uzak Ülkeler Stratejisi' kapsamında Hindistan'da sektörel ticaret heyeti organize ediyor. Türkiye, kuru meyve ihracatında Hindistan pazarında pazar payını artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin yıllık 1,7 milyar dolarlık kuru meyve ihracatının yüzde 60'ının tek başına gerçekleştiren Egeli kuru meyve ihracatçıları Ticaret Bakanlığı'nın 'Uzak Ülkeler Stratejisi' kapsamında Hindistan'ı radarına aldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, 10-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Hindistan'ın Mumbai şehrine yönelik "Türk Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti" organize etmek için çalışmalara başladı.

"Türk Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti" kapsamında, Türk firmalarının Hindistan'ın önde gelen kuru meyve alıcıları, Toptancılar, Perakendeciler, Ürünlerinde Kuru Meyve Kullanan Firmalar ile ikili iş görüşmeleri yapmaları için hazırlıklarını sürdürdükleri bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru meyve sektörüyle ilgili kurumları, market zincirlerini ziyaret edip, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve antep fıstığında üretim ve ihracatta dünya lideri olan Türk kuru meyve sektörünün tanıtımını yapacaklarını dile getirdi.

Hindistan'ın yıllık kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve antep fıstığı ithalatının 464 milyon dolar olduğu bilgisini veren Başkan Işık, "Türkiye, Afganistan, ABD ve İran'ın ardından dördüncü büyük tedarikçi konumunda. Hindistan'a 2023 yılında 7 milyon dolar ihracatımız var. Hedefimiz Hindistan pazarında ilk etapta yüzde 10, orta vadede yüzde 20 pazar payına ulaşmak olacak. Hindistan temaslarımız sırasında MEWA India 2025 Global Nuts and Dried Fruits Fuarı'nı da ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ortaklığı ile 2024- 2027 yılları arasında sürdürülen Turkish Dried Fruits Turquality Projesi kapsamında Hindistan'ın Çin ve Rusya ile birlikte hedef pazarlardan biri olarak belirlendiğini hatırlatan Işık, "Türk Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti"yle eş zamanlı olarak TURQUALITY Projesi kapsamında Basın Lansmanı, Kokteyl, Tadım Etkinlikleri düzenleyeceğiz. MEWA India 2025 Global Nuts and Dried Fruits Fuarı'nda Türk Kuru Meyvesi Tadım ve Tanıtım etkinlikleri için hazırlanan alanda tadım etkinliği düzenleyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hindistan Türkiye Ekonomi İhracat Finans Tarım Ege

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