Türk kozmetik firmaları Filipinler'de iş görüşmeleri yaptı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen Cosmeet Asia Sektörel Ticaret Heyeti'ne 18 Türk kozmetik ve temizlik ürünleri firması katıldı. Heyet kapsamında Filipinler, Vietnam ve Endonezya'dan gelen 26 alıcı firma ile toplamda 266 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün Filipinler'e yaptığı ihracatta artış görüldüğünü belirterek, İKMİB olarak sektörü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından kozmetik ve temizlik ürünleri sektörüne yönelik Filipinler'e düzenlenen Cosmeet Asia Sektörel Ticaret Heyeti, 18 Türk firmasının katılımıyla gerçekleştirildi.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, iki gün süren ve Filipinler, Vietnam ile Endonezya'dan 26 alıcı firmanın katıldığı etkinlikte, kozmetik ve temizlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 18 Türk firması, toplamda 266 ikili iş görüşmesi yaptı.

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Adıyaman'ın öncülüğünde gerçekleştirilen heyetin ilk günü düzenlenen retail tur kapsamında pazar araştırması amacıyla zincir mağazalar ziyaret edilerek inceleme yapıldı.

İkinci gün ise Türkiye Cumhuriyeti Manila Ticaret Müşaviri Serhan Ortaç ve yerel uzmanların katılımıyla pazar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türk ve Filipinli toplam 44 firmanın katıldığı etkinlik boyunca yeni iş birliği fırsatlarının ele alındığı toplam 266 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

İkili iş görüşmelerinde, Filipinler, Vietnam ve Endonezya olmak üzere 3 farklı Asya ülkesinden gelen satın almacılar ve tedarikçiler ile Türk firmaları bir araya geldi.

"İKMİB olarak sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB olarak, üye firmalarının dünya pazarına açılmalarını sağlamak ve ihracatı artırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kozmetik ve temizlik sektörümüze yönelik 6-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Cosmeet Asia Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında 18 Türk firmamızı 26 Asyalı satın almacı ile Filipinler'de buluşturduk. Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamına aldığı ülkeler arasında bulunan Filipinler'e ilk kez kozmetik ve temizlik ürünleri sektörü alanında bir ticaret heyeti gerçekleştirdik. Program kapsamında Asyalı iş insanları ile toplamda 266 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Filipinler'in yanı sıra çevre ülkelerle de ticari ilişkileri başlatmak ve mevcut olanları geliştirmek açısından da heyetin faydalı olacağına inanıyoruz. Kozmetik ve temizlik sektörünün Filipinler'e yaptığı ihracata baktığımızda artan bir ivme görüyoruz."

Pelister, 2022'de kozmetik ve temizlik sektörünün, bir önceki yıla göre yüzde 14 artış ile 1,37 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu yıl ilk 5 aylık dönemde ise sektörün toplam ihracatının yüzde 77 artarak 1,14 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Kimya sektörünün Filipinler'e toplam ihracatının ise 2022'de yüzde 22,17 artışla 21,2 milyon dolar olduğunu vurgulayan Pelister, "Asya ülkelerinde kozmetik ve temizlik sektörümüze yönelik büyük bir pazar olduğunu görüyoruz. İhracatçılarımızın pazarlarını çeşitlendirmeleri sürdürülebilir ihracat için önemli. Biz de İKMİB olarak sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.