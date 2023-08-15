Türk Kimya Sektörü Avrupa Yeşil Mutabakatı'na Odaklanmalı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, Türk kimya sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüme uyum çerçevesinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) odaklanması gerektiğini söyledi. SKDM'nin Türk ihracatçılarına yıllık maliyetinin 1,8 milyar avroyu aşması bekleniyor.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin temmuz ayında 319,1 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Çağan, birliklerinin temmuzda en büyük ihracat değerlerini mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallardan elde ettiğini belirtti.

Bu dönemde Nijerya, İspanya ve Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatın dikkati çektiğini aktaran Çağan, şunları kaydetti:

"AKMİB temmuzda 319,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mineral yakıtlar ve mineral yağlarda 212,2 milyon dolarlık, plastikler ve mamullerinde 42,3 milyon dolarlık, anorganik kimyasallarda 25,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu üç ürün grubu ihracatımızın yüzde 88,1'ini oluşturdu. Temmuzda en fazla ihracatı İspanya, Hollanda ve Birleşik Devletler'e gerçekleştirdik. İspanya'ya 46,2 milyon dolarlık, Hollanda'ya 40,8 milyon dolarlık, Birleşik Devletler'e 36 milyon dolarlık ihracat yaptık."???????