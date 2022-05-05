Türk kahvesi liderliğini korudu

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2 yıl aradan sonra mesafesiz kutlanan Ramazan Bayramı'nda pandemi döneminin hasreti Türk kahvesi ile giderildi. Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Ramazan Bayramı'nda en fazla tercih edilen ürünlerin başında Türk kahvesinin yer aldığını belirtti.

Korona virüs vakasının ilk olarak 01 Aralık 2019'da Çin'de 11 Mart 2020 tarihinde de Türkiye'de görülmesinin ardından Müslümanların 02 Mayıs 2022 tarihinde kutlanan Ramazan Bayramı'na kadar dini bayramlarını pandemi tedbirleri altında kutladıklarını belirten Ahmet Tonkul, "2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk bayramı kutladık. Gerek bayram hazırlıkları çerçevesinde gerekse bayram süresince geleneksel bayram tatlılarının yanında en çok tüketilen ürün Türk kahvesi oldu. Bu arada pandeminin alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdiği görüldü. Ülke genelinde yaklaşık 100 şubemiz var. Şubelerden yapılan alışverişler kadar online alışverişler de ciddi oranda arttı. Bir çok kişi kavsini taze kavrulmuş olarak internetten sipariş etti" diye konuştu.

Tarihten bu yana Türklerin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan Türk kahvesinin özel günlerin de sembolü haline geldiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yöneitm Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok geleneğin yanı sıra damak tatları da yeniliklere yenik düştü. Ancak Türk kahvesine olan rağbet hiç eksilmedi. Z kuşağı da Türk kahvesini çok sevdi ve tüketmeye devam ediyor" diyerek kayıtlara göre Türkiye'de ilk olarak 1555 yıllarında içilmeye başlanan ve Türk kahvesinin 5 asırdır cazibesini koruduğunu belirtti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi