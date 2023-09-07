Türk İş ve İnşaat Makinaları Sektörü, Dünya Makine-Ekipman Kiralama Pazarının Etkili Oyuncularından Biri Olmak İçin Harekete Geçti

"Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu"na göre, küresel piyasalarda “kiralama sektörü” gelecek 15 yıl içinde yüzde 50 büyüyecek. Rapor, Türkiye’nin makine ve ekipman kiralama pazarında rakip ülkelere kıyasla büyük bir potansiyel barındırdığını ortaya koyuyor. Türk iş dünyası da bu değerlendirme ışığında, 2027 yılına kadar 179,6 milyar dolara ulaşacağı düşünülen makine ve ekipman kiralama pazarındaki yeni fırsatlar için harekete geçti.

"Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu"na göre, küresel piyasalarda "kiralama sektörü" gelecek 15 yıl içinde yüzde 50 büyüyecek. Rapor, Türkiye'nin makine ve ekipman kiralama pazarında rakip ülkelere kıyasla büyük bir potansiyel barındırdığını ortaya koyuyor. Türk iş dünyası da bu değerlendirme ışığında, 2027 yılına kadar 179,6 milyar dolara ulaşacağı düşünülen makine ve ekipman kiralama pazarındaki yeni fırsatlar için harekete geçti.

Türkiye'nin iş, inşaat ve istif makinaları sektörü, pazar büyüklüğü dünya genelinde yaklaşık 120 milyar dolara ulaşan ve gelecek 15 yıl içinde yüzde 50 büyümesi öngörülen makine ve ekipman kiralama (MEK) pazarının etkili oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Küresel piyasalarda her kesimden, her sektörden ihtiyaçların hızla artması, kaynakların kısıtlı olması "kiralama" gibi çözüm yöntemlerini öne çıkarırken, 2027 yılına kadar makine ve ekipman kiralama pazarının büyüklüğünün 179,6 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Makine İhracatçılar Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) iş birliğiyle sektöre ilişkin olarak "Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu" hazırlandı.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün ile İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, ilk defa hazırlanan bu raporun çarpıcı sonuçlarını, sektörünün durumunu, gelecek hedeflerini ve bu yılın ilk 6 aylık sektörel dış ticaret verilerini açıkladı.

İLK BEŞ ŞİRKETTEN ÜÇÜ ÇİN ŞİRKETİ

Bir ilk olan çalışmaya göre, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kiralama şirketleri, sektörün yüzde 80'inden fazlasını temsil ediyor. Çin'deki kiralama piyasasının dikkat çekici bir büyüme gösterdiği, en çok büyüme gösteren ilk beş şirketten üçünün Çin şirketi olduğu da ortaya çıkan sonuçlardan biri. Raporda, dünya pazarındaki ilk beş şirketin, tek başına yaklaşık 20 milyar euro gelir elde ettiği tahmin edilirken, bu şirketlerin, küresel pazarın neredeyse yüzde 20'sine tekabül eden bir büyüklüğe sahip olduğu görülüyor.

2022 yılı rakamlarına göre, toplam 6 milyar dolarlık cirosu ve yaklaşık 400 bin kişiye yarattığı istihdamla öne çıkan Türk iş, inşaat ve istif makineleri sektörü, kiralama sektöründeki büyüyen pazarda yeni fırsatları yakalamayı, Avrupa Birliği'nin (AB) yeşil dönüşüm hedeflerine uygun yol haritası ve yeni teknolojiler ile küresel rekabete ayak uydurarak, dünya pazarını güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ RAKİP ÜLKELERE GÖRE DAHA BÜYÜK

Rapora göre, 2021 yılı itibariyle küresel iş ve endüstriyel makine-ekipman pazarında Kuzey Amerika (ABD ve Kanada) yüzde 38 pay ile ilk sırada yer alırken, Kuzey Amerika'yı yüzde 28 ile Avrupa, yüzde 26 ile Asya Pasifik, yüzde 6 ile Ortadoğu ve Afrika ve yüzde 3 ile Latin Amerika takip ediyor. Asya-Pasifik bölgesi, en yüksek büyüme hızıyla yakın gelecekte pazarın liderliğini ele alabilecek bölge olarak görülüyor.

Türkiye, Avrupa bölgesi kapsamında ele alınırken, Avrupa iş ve endüstriyel makine-ekipman kiralama piyasası, 29,70 milyar dolar ile Kuzey Amerika'dan sonra pazar payı açısından ikinci sırada yer alıyor. Gelecek çeyrek yüzyıllık sürede teknolojik devrimin, makine-ekipman kiralama pazarındaki büyük dönüşümün lokomotifi olmaya aday olduğunun işaret edildiği raporda, Türkiye'nin, makine-ekipman kiralama pazarında rakip ülkelere kıyasla henüz gelişmekte olan yeni bir pazar olarak, büyük potansiyel barındırdığı görülüyor.

1,1 MİLYAR DOLAR İHRACAT, 1,1 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT

İMDER'in, Makine İhracatçılar Birliği'nin (MAİB) verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Türk iş ve inşaat makineleri sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 112 milyon dolar ihracat, 1 milyar 104 milyon dolar ithalat yaptı. MAİB verileri, Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün, ocak-haziran 2023'te ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak, 1 milyar 112 milyon dolara çıkardığını gösterdi. Sektörün aynı dönemdeki ithalatı, 1 milyar 104 milyon dolar oldu.

EN YÜKSEK TEMMUZ SATIŞI YAPILDI

İMDER'in, üye firmalardan aldığı verilere göre, bu yıl temmuz ayında bin 327 adet iş makinası satıldı. Temmuz ayında ulaşılan bu rakam, şimdiye kadarki en yüksek temmuz ayı satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında satılan iş makinası sayısı ise toplam 8 bin 217 oldu. MAİB verilerine göre, inşaat ve madencilik makinaları ihracatında, Rusya, Almanya, Ege Serbest Bölge, Avusturya, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, Irak, Kazakistan ve İsveç başı çekti.

İş ve inşaat makinaları sektörü, 2022 yılında, ilk üçte Rusya, Almanya ve Ege Serbest Bölgesi olmak üzere 2 milyar dolar ihracat yaparken, toplam 11 bin 43 adet iş makinası satmıştı. İmalat sanayi içerisindeki konumunu; "Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu" doğrultusunda perçinleyen sektör, 2022 yılında, yaklaşık 4 milyar dolar tutarındaki ciro rakamı ve 250 bin kişiye sağladığı istihdam olanağıyla birlikte hız kesmeden çıtasını yükseltmeyi sürdürdü.

İSTİF MAKİNELERİ İHRACATINDA RUSYA İLK SIRADA

İSDER de MAİB verilerine dayanarak, istif makinaları sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 374 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı. MAİB verilerine göre, istif makinaları sektörü, Ocak-Haziran 2023 döneminde, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında, ihracatını yüzde 34 artırarak, 374 milyon dolara yükseltti. Sektör, aynı dönemde 905 milyon dolar ithalat yaptı. İstif makinaları sektörü ihracatında ilk sıraları Rusya, Ukrayna, Cezayir ve ABD aldı.

İSDER'in, üye firmalardan aldığı verileri temel alarak hazırladığı verilere göre, sektörde, bu yıl temmuz ayında 799 adet iş makinası satılırken, bu yılın ilk 7 ayında ise toplam satış adedi 9 bin 324'ü buldu. İstif makinaları sektörü, 2022 yılında 1 milyar dolar ihracat yaparken, ihracatta ilk 3 ülke Rusya, Cezayir ve ABD olarak sıralandı. Katma değeri yüksek üretim gücü, yaklaşık 130 bin kişiye sağladığı istihdam ve 2022 yılında yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan cirosuyla birlikte sektör, "Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu" doğrultusunda hedeflerini yerine getirmeye devam ediyor.

Raporu ve sektörü değerlendiren İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, şunları söyledi:

"GELECEĞİN MODELLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ: MAİB'in açıkladığı, 2023 yılının ocak-haziran rakamlarına göre Türk iş ve inşaat makinaları sektörü, 2022 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat rakamını yüzde 20 artırarak, 1 milyar 112 milyon dolara çıkardı. İmalat sanayi içerisindeki konumunu 'Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu' doğrultusunda perçinleyen sektörümüz; 2022 yılındaki yaklaşık 4 milyar dolar ciro rakamı ve yaklaşık 250 bin kişiye sağladığı istihdam olanağıyla birlikte hız kesmeden çıtasını yükseltmeye devam etmektedir. Sektörün çatı kuruluşu İMDER; 20 yılı aşkın süredir iş ve inşaat makinaları sektörünün katlanarak büyüme gösteren ilerleyişinde tüm sektör temsilcilerine rehber olmayı misyon edinmiştir. Türk markasının gücünü günümüz ağır rekabet koşullarında her platformda göstermek için yeni çalışmalara imza atmaya devam edecektir. Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörlerinin, küresel rekabette kendini gösterebilmek ve geri kalmamak için teknolojide ve sürdürülebilirlik esaslı eksende kendilerini geliştirme zorunluluğunun kesinlikle farkındayız. Bu farkındalıkla hedefimiz; sektörel bilgi birikimimiz ve dünyadaki bu gelişmeler doğrultusunda yenilenmiş çözüm ve projelerimizle sektörlerimizi dünyayla yarışır süreçlere bilgi düzeyi ve sistematiğe ulaştırmak. Ayrıca iş, inşaat ve istif makinaları sektörleri olarak; iklim krizi, küresel ısınma ve hava kirliliği gibi sorunları oldukça önemsiyor; temeli Paris İklim Anlaşması ile atılan 'Sıfır Karbon Ayak İzi' ilkesiyle birlikte yeşil enerji, temiz üretim ve sürdürülebilir teknolojileri kullanarak, geleceğin modellerine yatırım yapıyoruz.

KAYNAKLARIMIZIN KISITLI OLMASI BİZLERİ ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ BULMA ARAYIŞINA İTİYOR: Günümüz dünyasında her kesimden, her sektörden ihtiyaçlar gün geçtikçe artarken, kaynaklarımızın kısıtlı olması bizleri alternatif çözüm yöntemleri bulma arayışına itiyor. Paylaşım ekonomisi olarak da tanımlayabileceğimiz 'kiralama' prensibi bu noktada devreye giriyor. Kiralama anlayışı, ülkemizin kalkınma hamlesine katkıda bulunan çok sayıda sektör mensubu önemli kurum ve kuruluşlara kaynaklarını daha etkin artırımlarla yönlendirmelerini sağlayacak alternatif çözümler sunuyor. Tüm sektör temsilcileri, mühendisler ve akademisyenler için kaynakça niteliği taşıyan Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu 'kiralama' kavramını detaylı ve farklı bakış açılarıyla birlikte ele alıyor."

SERKAN KARATAŞ: YENİ TEKNOLOJİLERE VE KÜRESEL REKABETE AYAK UYDURARAK ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTTIRIYORUZ:

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş da tüm dünyanın "küreselleşme" olarak tanımlanan ve etkilerini tüm sektörlerde yoğun olarak hissettiren bir süreç içinde olduğunu, istifleme, taşıma ve kaldırma makinaları sektörünün de bu sürecin neden ve sonuçlarıyla yakından ilgilendiğini ve yol haritasını bu yönde belirlediğini ifade etti. Karataş şunları söyledi:

"Yeni teknolojilere ve küresel rekabete ayak uydurarak üretim gücünü artıran sektörümüz, MAİB'in açıkladığı, 2023 yılının Ocak-Haziran rakamlarına göre, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracatını yaklaşık yüzde 34 artırarak, 374 milyon dolara yükseltti. Katma değeri yüksek üretim gücümüz, yaklaşık 130 bin kişiye sağladığımız istihdamımız ve 2022 yılında yaklaşık 2 milyar dolar olan ciro rakamlarımızla birlikte; 'Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu' doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam etmekteyiz."