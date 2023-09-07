Türk iş ve inşaat makinaları sektörü analiz raporunu yayınladı

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Makine İhracatçılar Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) iş birliğiyle hazırlanan "Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu"na...

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Makine İhracatçılar Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) iş birliğiyle hazırlanan "Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu"na göre küresel piyasalarda "kiralama sektörü" gelecek 15 yıl içinde yüzde 50 büyüyecek.

İMDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iş, inşaat ve istif makinaları sektörü, pazar büyüklüğü dünya genelinde yaklaşık 120 milyar dolara ulaşan ve gelecek 15 yıl içinde yüzde 50 büyümesi öngörülen makine ve ekipman kiralama pazarının etkili oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.

Küresel piyasalarda her kesimden, her sektörden ihtiyaçların hızla artması, kaynakların kısıtlı olması "kiralama" gibi çözüm yöntemlerini öne çıkarırken, 2027'ye kadar makine ve ekipman kiralama pazarının büyüklüğünün 179,6 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün ile İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, gazetecilerle bir araya gelerek, ilk defa hazırlanan raporun sonuçlarını, sektörünün durumunu, gelecek hedeflerini ve bu yılın ilk 6 aylık sektörel dış ticaret verilerini açıkladı.

İMDER ve İSDER'in açıkladığı rapor, Türkiye'de kiralama sektörüne özgü detaylı sektörel görüşme, inceleme ve analizler içeren ilk çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyor. Rapora göre, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kiralama şirketleri, sektörün yüzde 80'inden fazlasını temsil ediyor.

Çin'deki kiralama piyasasının dikkat çekici bir büyüme gösterdiği ve en çok büyüme gösteren ilk beş şirketten üçünün Çin şirketi olduğu da ortaya çıkan sonuçlardan biri.

Raporda, dünya pazarındaki ilk beş şirketin, tek başına yaklaşık 20 milyar avro gelir elde ettiği tahmin edilirken, bu şirketlerin küresel pazarın neredeyse yüzde 20'sine tekabül eden bir büyüklüğe sahip olduğu görülüyor.

2022 rakamlarına göre, toplam 6 milyar dolarlık cirosu ve yaklaşık 400 bin kişiye yarattığı istihdamla öne çıkan Türk iş, inşaat ve istif makineleri sektörü, kiralama sektöründeki büyüyen pazarda yeni fırsatları yakalamayı, Avrupa Birliği'nin (AB) yeşil dönüşüm hedeflerine uygun yol haritası ve yeni teknolojiler ile küresel rekabete ayak uydurarak dünya pazarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin potansiyeli rakip ülkelere göre daha büyük

Rapora göre, 2021 itibarıyla küresel iş ve endüstriyel makine-ekipman pazarında Kuzey Amerika yüzde 38 pay ile ilk sırada yer alırken, Kuzey Amerika'yı yüzde 28 ile Avrupa, yüzde 26 ile Asya Pasifik, yüzde 6 ile Ortadoğu ve Afrika, yüzde 3 ile de Latin Amerika takip ediyor. Asya-Pasifik bölgesi, en yüksek büyüme hızıyla yakın gelecekte pazarın liderliğini ele alabilecek bölge olarak görülüyor.

Türkiye, Avrupa bölgesi kapsamında ele alınırken, Avrupa iş ve endüstriyel makine-ekipman kiralama piyasası, 29,70 milyar dolar ile Kuzey Amerika'dan sonra pazar payı açısından ikinci sırada yer alıyor.

Gelecek çeyrek yüzyıllık sürede teknolojik devrimin, makine-ekipman kiralama pazarındaki büyük dönüşümün lokomotifi olmaya aday olduğunun işaret edildiği raporda, Türkiye'nin, makine-ekipman kiralama pazarında rakip ülkelere kıyasla henüz gelişmekte olan yeni bir pazar olarak büyük potansiyel barındırdığı görülüyor.

İMDER'in, MAİB'in verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Türk iş ve inşaat makineleri sektörü, yılın ilk 6 ayında 1 milyar 112 milyon dolar ihracat, 1 milyar 104 milyon dolar ithalat yaptı.

"Yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için öncelikli sektörler arasında ilk sıralarda yer alan sektörün, yurt içindeki sosyoekonomik gelişime büyük katkılar sunarken, sağlamış olduğu istihdam olanağı ve katma değerle öne çıkan alanlar arasında yer aldığını belirtti.

Akgün, "İmalat sanayi içerisindeki konumunu 'Büyük Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda perçinleyen sektörümüz, 2022'deki yaklaşık 4 milyar dolar ciro rakamı ve yaklaşık 250 bin kişiye sağladığı istihdam olanağıyla birlikte hız kesmeden çıtasını yükseltmeye devam etmektedir. Sektörün çatı kuruluşu İMDER, 20 yılı aşkın süredir iş ve inşaat makinaları sektörünün katlanarak büyüme gösteren ilerleyişinde tüm sektör temsilcilerine rehber olmayı misyon edinmiştir. Türk markasının gücünü günümüz ağır rekabet koşullarında her platformda göstermek için yeni çalışmalara imza atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörlerinin, küresel rekabette kendini gösterebilmek ve geri kalmamak için teknolojide ve sürdürülebilirlik esaslı eksende gelişme zorunluluğunun farkında olduklarını aktaran Akgün, hedeflerinin bilgi birikimi ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda yenilenmiş çözüm ve projelerle sektörleri dünyayla yarışır süreçlere ulaştırmak olduğunu kaydetti.

"Yeni teknolojilere ve küresel rekabete ayak uydurarak üretim gücünü artırıyoruz"

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş da tüm dünyanın "küreselleşme" olarak tanımlanan ve etkilerini tüm sektörlerde yoğun olarak hissettiren bir süreç içinde olduğunu, istifleme, taşıma ve kaldırma makinaları sektörünün de bu sürecin neden ve sonuçlarıyla yakından ilgilendiğini, yol haritasını da bu yönde belirlediğini vurguladı.

Karataş, "Yeni teknolojilere ve küresel rekabete ayak uydurarak üretim gücünü artıran sektörümüz, MAİB'in açıkladığı, 2023'ün Ocak-Haziran rakamlarına göre, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracatını yaklaşık yüzde 34 artırarak, 374 milyon dolara yükseltti. Katma değeri yüksek üretim gücümüz, yaklaşık 130 bin kişiye sağladığımız istihdamımız ve 2022'de yaklaşık 2 milyar dolar olan ciro rakamlarımızla birlikte, 'Büyük Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam etmekteyiz." açıklamalarında bulundu.

Raporda öne çıkanlar

Türkiye'de makine-ekipman kiralama pazarının görece yeni bir iş sahası niteliğinde olduğunun altı çizilen raporda, pazarın büyümesine devam etmesi öngörülüyor.

Dünya pazarının, pazarın çoğunluğunu oluşturan ilk beş hizmet sağlayıcısı tarafından kontrol edildiği belirtilen rapora göre, Avrupa Kiralama Derneği'nin resmi dergisi International Rental News'un Haziran 2022'de yayınlanan IRN100 anketi, kiralama pazarındaki şirketlerden ilk 100'de yer alanların 2020'de toplam gelirlerinin yüzde 6,4 düşerken, 2021'de yüzde 15 artışla 56,9 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu.

Türkiye iş ve inşaat makine ekipmanı kiralama pazarı büyüklüğünün 2021 itibarıyla 443,7 milyon avro olduğu belirtildi. Pazar, 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6,1 oranında büyüdü.

Makine-ekipman filo büyüklüğü açısından ilk 10'da yer alan işletmeler toplam parkın yaklaşık yüzde 68'ine, diğer 408 firma ise sadece yüzde 32'sine sahip.